Зеленский сделал заявление о сбежавшем вице-премьере
Зеленский утверждает, что вице-премьер Чернышов уехал в командировку
© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с журналистами связал сообщения о побеге вице-премьера Алексея Чернышова с запланированной командировкой, его слова передает агентство УНИАН.
"У Чернышова командировка, во время которой у него было два задания. Задания от меня, от правительства, от всех нас. Комиссионная поездка закончится, должен вернуться, все", — утверждает он.
Зеленский добавил, что в поручения Чернышова входят открытие хабов в разных странах и множественное гражданство.
В четверг журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", заявил, что министр национального единства Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По его словам, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников политика. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке.
Пресс-служба вице-премьера отметила, что он находится в плановой командировке в странах Евросоюза. В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на комментарий премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявил, что командировка Чернышова согласована только на текущую неделю, то есть до воскресенья 22 июня.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.