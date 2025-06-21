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Зеленский сделал заявление о сбежавшем вице-премьере - РИА Новости, 21.06.2025
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22:09 21.06.2025 (обновлено: 22:15 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024544583.html
Зеленский сделал заявление о сбежавшем вице-премьере
Зеленский сделал заявление о сбежавшем вице-премьере - РИА Новости, 21.06.2025
Зеленский сделал заявление о сбежавшем вице-премьере
Владимир Зеленский на встрече с журналистами связал сообщения о побеге вице-премьера Алексея Чернышова с запланированной командировкой, его слова передает... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T22:09:00+03:00
2025-06-21T22:15:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с журналистами связал сообщения о побеге вице-премьера Алексея Чернышова с запланированной командировкой, его слова передает агентство УНИАН."У Чернышова командировка, во время которой у него было два задания. Задания от меня, от правительства, от всех нас. Комиссионная поездка закончится, должен вернуться, все", — утверждает он.Зеленский добавил, что в поручения Чернышова входят открытие хабов в разных странах и множественное гражданство.В четверг журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", заявил, что министр национального единства Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По его словам, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников политика. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. Пресс-служба вице-премьера отметила, что он находится в плановой командировке в странах Евросоюза. В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на комментарий премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявил, что командировка Чернышова согласована только на текущую неделю, то есть до воскресенья 22 июня.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024544058.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский сделал заявление о сбежавшем вице-премьере

Зеленский утверждает, что вице-премьер Чернышов уехал в командировку

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с журналистами связал сообщения о побеге вице-премьера Алексея Чернышова с запланированной командировкой, его слова передает агентство УНИАН.
"У Чернышова командировка, во время которой у него было два задания. Задания от меня, от правительства, от всех нас. Комиссионная поездка закончится, должен вернуться, все", — утверждает он.
Алексей Чернышов - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Семья вице-премьера Украины вслед за ним покинула страну, пишут СМИ
Вчера, 21:58
Зеленский добавил, что в поручения Чернышова входят открытие хабов в разных странах и множественное гражданство.
В четверг журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", заявил, что министр национального единства Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По его словам, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников политика. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке.
Пресс-служба вице-премьера отметила, что он находится в плановой командировке в странах Евросоюза. В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на комментарий премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявил, что командировка Чернышова согласована только на текущую неделю, то есть до воскресенья 22 июня.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Вице-премьер, министр национального единства Украины Алексей Чернышов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"На глазах": в Киеве раскрыли, что ждет Украину после побега вице-премьера
20 июня, 01:44
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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