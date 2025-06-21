https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024544583.html

Зеленский сделал заявление о сбежавшем вице-премьере

Зеленский сделал заявление о сбежавшем вице-премьере - РИА Новости, 21.06.2025

Зеленский сделал заявление о сбежавшем вице-премьере

Владимир Зеленский на встрече с журналистами связал сообщения о побеге вице-премьера Алексея Чернышова с запланированной командировкой, его слова передает... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T22:09:00+03:00

2025-06-21T22:09:00+03:00

2025-06-21T22:15:00+03:00

в мире

украина

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с журналистами связал сообщения о побеге вице-премьера Алексея Чернышова с запланированной командировкой, его слова передает агентство УНИАН."У Чернышова командировка, во время которой у него было два задания. Задания от меня, от правительства, от всех нас. Комиссионная поездка закончится, должен вернуться, все", — утверждает он.Зеленский добавил, что в поручения Чернышова входят открытие хабов в разных странах и множественное гражданство.В четверг журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", заявил, что министр национального единства Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По его словам, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников политика. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. Пресс-служба вице-премьера отметила, что он находится в плановой командировке в странах Евросоюза. В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на комментарий премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявил, что командировка Чернышова согласована только на текущую неделю, то есть до воскресенья 22 июня.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250621/ukraina-2024544058.html

https://ria.ru/20250620/dmitruk-2024073283.html

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в мире, украина, владимир зеленский