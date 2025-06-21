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Зеленский срочно собрал военных после заявления Путина - РИА Новости, 21.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 21.06.2025 (обновлено: 13:05 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024470311.html
Зеленский срочно собрал военных после заявления Путина
Зеленский срочно собрал военных после заявления Путина - РИА Новости, 21.06.2025
Зеленский срочно собрал военных после заявления Путина
Владимир Зеленский провел совещание с военными на фоне заявления президента России Владимира Путина о Сумах. Глава киевского режима опубликовал очередное... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:22:00+03:00
2025-06-21T13:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
владимир путин
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский провел совещание с военными на фоне заявления президента России Владимира Путина о Сумах. Глава киевского режима опубликовал очередное вечернее обращение после выступления российского лидера на ПМЭФ. "Ставка — был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничье", — сказал он. Путин во время выступления на ПМЭФ отметил, что действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт. Он напомнил, что украинские боевики постоянно обстреливают приграничные российские территории. Именно эти безграмотные и ничем необоснованные шаги киевского режима привели к необходимости ответных действий Москвы в Сумской области.
https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024448541.html
https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html
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сумская область, владимир путин, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский срочно собрал военных после заявления Путина

Зеленский провел совещание с военными на фоне слов Путина о Сумах

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский провел совещание с военными на фоне заявления президента России Владимира Путина о Сумах.

Глава киевского режима опубликовал очередное вечернее обращение после выступления российского лидера на ПМЭФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за его реакции на выступление Путина
Вчера, 08:47
"Ставка — был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничье", — сказал он.

Путин во время выступления на ПМЭФ отметил, что действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт. Он напомнил, что украинские боевики постоянно обстреливают приграничные российские территории. Именно эти безграмотные и ничем необоснованные шаги киевского режима привели к необходимости ответных действий Москвы в Сумской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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