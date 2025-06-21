Зеленский срочно собрал военных после заявления Путина
Зеленский провел совещание с военными на фоне слов Путина о Сумах
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский провел совещание с военными на фоне заявления президента России Владимира Путина о Сумах.
Глава киевского режима опубликовал очередное вечернее обращение после выступления российского лидера на ПМЭФ.
Глава киевского режима опубликовал очередное вечернее обращение после выступления российского лидера на ПМЭФ.
"Ставка — был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничье", — сказал он.
Путин во время выступления на ПМЭФ отметил, что действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт. Он напомнил, что украинские боевики постоянно обстреливают приграничные российские территории. Именно эти безграмотные и ничем необоснованные шаги киевского режима привели к необходимости ответных действий Москвы в Сумской области.
Путин во время выступления на ПМЭФ отметил, что действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт. Он напомнил, что украинские боевики постоянно обстреливают приграничные российские территории. Именно эти безграмотные и ничем необоснованные шаги киевского режима привели к необходимости ответных действий Москвы в Сумской области.