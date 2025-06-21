https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024470311.html

Зеленский срочно собрал военных после заявления Путина

Зеленский срочно собрал военных после заявления Путина - РИА Новости, 21.06.2025

Зеленский срочно собрал военных после заявления Путина

Владимир Зеленский провел совещание с военными на фоне заявления президента России Владимира Путина о Сумах. Глава киевского режима опубликовал очередное... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T11:22:00+03:00

2025-06-21T11:22:00+03:00

2025-06-21T13:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

владимир путин

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский провел совещание с военными на фоне заявления президента России Владимира Путина о Сумах. Глава киевского режима опубликовал очередное вечернее обращение после выступления российского лидера на ПМЭФ. "Ставка — был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничье", — сказал он. Путин во время выступления на ПМЭФ отметил, что действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт. Он напомнил, что украинские боевики постоянно обстреливают приграничные российские территории. Именно эти безграмотные и ничем необоснованные шаги киевского режима привели к необходимости ответных действий Москвы в Сумской области.

https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024448541.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html

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сумская область, владимир путин, владимир зеленский, в мире