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"Издевательство над мертвыми". Действия Зеленского вызвали ярость в Раде
"Издевательство над мертвыми". Действия Зеленского вызвали ярость в Раде - РИА Новости, 21.06.2025
"Издевательство над мертвыми". Действия Зеленского вызвали ярость в Раде
Владимир Зеленский превратил процесс получения тел солдат ВСУ в глумление, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T08:57:00+03:00
2025-06-21T08:57:00+03:00
2025-06-21T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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артем дмитрук
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский превратил процесс получения тел солдат ВСУ в глумление, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Христианская миссия России превращается (главой киевского режима. — Прим. ред.) в глумление над телами наших солдат и издевательство над их родными. То, как ведет себя Зеленский, — это издевательство над мертвыми и насилие над живыми", — написал он.По мнению депутата, глава киевского режима в итоге согласился принять тела только из-за давления со стороны Запада. Но даже после этого, отметил Дмитрук, украинские власти продолжают скрывать правду от родственников погибших военных."Это про тотальное моральное разложение режима. <…> Пройдет еще немного времени, и эти тела, как тысячи предыдущих, просто утилизируют в безымянных ямах, а официально так и останутся "пропавшими без вести", — заключил политик.В пятницу помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Москва готова передать Киеву еще около трех тысяч тел украинских военных.Россия и Украина договорились о передаче тел на переговорах в Стамбуле 2 июня. Киев пытался сорвать договоренности, 7 июня неожиданно перенеся приемку тел.Процесс удалось начать лишь 11 июня, он прошел поэтапно и завершился 16-го числа. Россия отдала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Взамен Киев вернул тела 79 павших российских бойцов.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины, Артем Дмитрук
"Издевательство над мертвыми". Действия Зеленского вызвали ярость в Раде
Дмитрук обвинил Зеленского в глумлении над погибшими украинскими военными