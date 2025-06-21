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"Издевательство над мертвыми". Действия Зеленского вызвали ярость в Раде - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:57 21.06.2025 (обновлено: 14:34 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024449102.html
"Издевательство над мертвыми". Действия Зеленского вызвали ярость в Раде
"Издевательство над мертвыми". Действия Зеленского вызвали ярость в Раде - РИА Новости, 21.06.2025
"Издевательство над мертвыми". Действия Зеленского вызвали ярость в Раде
Владимир Зеленский превратил процесс получения тел солдат ВСУ в глумление, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T08:57:00+03:00
2025-06-21T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
вооруженные силы украины
артем дмитрук
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский превратил процесс получения тел солдат ВСУ в глумление, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Христианская миссия России превращается (главой киевского режима. — Прим. ред.) в глумление над телами наших солдат и издевательство над их родными. То, как ведет себя Зеленский, — это издевательство над мертвыми и насилие над живыми", — написал он.По мнению депутата, глава киевского режима в итоге согласился принять тела только из-за давления со стороны Запада. Но даже после этого, отметил Дмитрук, украинские власти продолжают скрывать правду от родственников погибших военных."Это про тотальное моральное разложение режима. &lt;…&gt; Пройдет еще немного времени, и эти тела, как тысячи предыдущих, просто утилизируют в безымянных ямах, а официально так и останутся "пропавшими без вести", — заключил политик.В пятницу помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Москва готова передать Киеву еще около трех тысяч тел украинских военных.Россия и Украина договорились о передаче тел на переговорах в Стамбуле 2 июня. Киев пытался сорвать договоренности, 7 июня неожиданно перенеся приемку тел.Процесс удалось начать лишь 11 июня, он прошел поэтапно и завершился 16-го числа. Россия отдала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Взамен Киев вернул тела 79 павших российских бойцов.
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024456813.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, артем дмитрук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины, Артем Дмитрук
"Издевательство над мертвыми". Действия Зеленского вызвали ярость в Раде

Дмитрук обвинил Зеленского в глумлении над погибшими украинскими военными

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский превратил процесс получения тел солдат ВСУ в глумление, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Христианская миссия России превращается (главой киевского режима. — Прим. ред.) в глумление над телами наших солдат и издевательство над их родными. То, как ведет себя Зеленский, — это издевательство над мертвыми и насилие над живыми", — написал он.
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По мнению депутата, глава киевского режима в итоге согласился принять тела только из-за давления со стороны Запада. Но даже после этого, отметил Дмитрук, украинские власти продолжают скрывать правду от родственников погибших военных.
"Это про тотальное моральное разложение режима. <…> Пройдет еще немного времени, и эти тела, как тысячи предыдущих, просто утилизируют в безымянных ямах, а официально так и останутся "пропавшими без вести", — заключил политик.
В пятницу помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Москва готова передать Киеву еще около трех тысяч тел украинских военных.
Россия и Украина договорились о передаче тел на переговорах в Стамбуле 2 июня. Киев пытался сорвать договоренности, 7 июня неожиданно перенеся приемку тел.
Процесс удалось начать лишь 11 июня, он прошел поэтапно и завершился 16-го числа. Россия отдала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Взамен Киев вернул тела 79 павших российских бойцов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы УкраиныАртем Дмитрук
 
 
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