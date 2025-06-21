На Западе набросились на Зеленского из-за его реакции на выступление Путина
Кошкович призвал Зеленского уйти в отставку из-за реакции на выступление Путина
© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал в соцсети Х Владимира Зеленского подать в отставку из-за его заявления после выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2025.
Глава киевского режима опубликовал очередное вечернее обращение после выступления российского лидера. В нем Зеленский заявил, что в Кремле якобы показали, что не "желают прекращать конфликт".
Глава киевского режима опубликовал очередное вечернее обращение после выступления российского лидера. В нем Зеленский заявил, что в Кремле якобы показали, что не "желают прекращать конфликт".
"Уходи в отставку. Прямо сейчас", — написал Кошкович.
Вчера, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин рассказал, что Россия пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отказывался от предложений Москвы остановиться.
Вчера, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин рассказал, что Россия пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отказывался от предложений Москвы остановиться.
Также российский президент заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он ответил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.
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