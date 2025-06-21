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На Западе набросились на Зеленского из-за его реакции на выступление Путина - РИА Новости, 21.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 21.06.2025 (обновлено: 18:06 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024448541.html
На Западе набросились на Зеленского из-за его реакции на выступление Путина
На Западе набросились на Зеленского из-за его реакции на выступление Путина - РИА Новости, 21.06.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за его реакции на выступление Путина
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал в соцсети Х Владимира Зеленского подать в отставку из-за его заявления после... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T08:47:00+03:00
2025-06-21T18:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал в соцсети Х Владимира Зеленского подать в отставку из-за его заявления после выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2025. Глава киевского режима опубликовал очередное вечернее обращение после выступления российского лидера. В нем Зеленский заявил, что в Кремле якобы показали, что не "желают прекращать конфликт". "Уходи в отставку. Прямо сейчас", — написал Кошкович. Вчера, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин рассказал, что Россия пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отказывался от предложений Москвы остановиться.Также российский президент заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он ответил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.Главные заявления Путина на ПМЭФ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024470311.html
https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский
На Западе набросились на Зеленского из-за его реакции на выступление Путина

Кошкович призвал Зеленского уйти в отставку из-за реакции на выступление Путина

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал в соцсети Х Владимира Зеленского подать в отставку из-за его заявления после выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2025.

Глава киевского режима опубликовал очередное вечернее обращение после выступления российского лидера. В нем Зеленский заявил, что в Кремле якобы показали, что не "желают прекращать конфликт".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Зеленский срочно собрал военных после заявления Путина
Вчера, 11:22
"Уходи в отставку. Прямо сейчас", — написал Кошкович.

Вчера, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин рассказал, что Россия пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отказывался от предложений Москвы остановиться.
Также российский президент заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он ответил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.

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Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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