https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024448541.html

На Западе набросились на Зеленского из-за его реакции на выступление Путина

На Западе набросились на Зеленского из-за его реакции на выступление Путина - РИА Новости, 21.06.2025

На Западе набросились на Зеленского из-за его реакции на выступление Путина

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал в соцсети Х Владимира Зеленского подать в отставку из-за его заявления после... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T08:47:00+03:00

2025-06-21T08:47:00+03:00

2025-06-21T18:06:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал в соцсети Х Владимира Зеленского подать в отставку из-за его заявления после выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2025. Глава киевского режима опубликовал очередное вечернее обращение после выступления российского лидера. В нем Зеленский заявил, что в Кремле якобы показали, что не "желают прекращать конфликт". "Уходи в отставку. Прямо сейчас", — написал Кошкович. Вчера, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин рассказал, что Россия пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отказывался от предложений Москвы остановиться.Также российский президент заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он ответил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.Главные заявления Путина на ПМЭФ >>

https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024470311.html

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