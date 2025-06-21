https://ria.ru/20250621/zelenskij-2024538129.html

Зеленский не исключает участия в саммите НАТО, пишут СМИ

Зеленский не исключает участия в саммите НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2025

Зеленский не исключает участия в саммите НАТО, пишут СМИ

Владимир Зеленский заявил, что не исключает своего участия в саммите НАТО, где он намерен снова выпрашивать оружие, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T20:28:00+03:00

2025-06-21T20:28:00+03:00

2025-06-21T20:28:00+03:00

в мире

россия

украина

гаага

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не исключает своего участия в саммите НАТО, где он намерен снова выпрашивать оружие, сообщило украинское издание "Страна.ua". Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Издание Politico ранее сообщило, что организаторы саммита решили сократить его программу, чтобы не испытывать терпение президента США Дональда Трампа. Одной из "уступок" США станет отсутствие в Гааге заседания Совета Украина - НАТО. Отмечалось также, что силы организаторов будут направлены на то, чтобы избежать новых перепалок, в том числе с Зеленским. "Зеленский не исключает своего участия в саммите НАТО и встречи там с Трампом, с которым он хочет обсудить поставки американского оружия и санкции против РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как уточнили в издании, Зеленский в то же время заявил, что его визит не зависит от возможной встречи с Трампом, и пообещал, что примет окончательное решение непосредственно накануне поездки. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250621/nato-2024519554.html

https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024470311.html

россия

украина

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, гаага, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, страна.ua, politico, война израиля и ирана: последние новости о конфликте