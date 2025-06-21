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Зеленский не исключает участия в саммите НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2025
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20:28 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/zelenskij-2024538129.html
Зеленский не исключает участия в саммите НАТО, пишут СМИ
Зеленский не исключает участия в саммите НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2025
Зеленский не исключает участия в саммите НАТО, пишут СМИ
Владимир Зеленский заявил, что не исключает своего участия в саммите НАТО, где он намерен снова выпрашивать оружие, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T20:28:00+03:00
2025-06-21T20:28:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не исключает своего участия в саммите НАТО, где он намерен снова выпрашивать оружие, сообщило украинское издание "Страна.ua". Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Издание Politico ранее сообщило, что организаторы саммита решили сократить его программу, чтобы не испытывать терпение президента США Дональда Трампа. Одной из "уступок" США станет отсутствие в Гааге заседания Совета Украина - НАТО. Отмечалось также, что силы организаторов будут направлены на то, чтобы избежать новых перепалок, в том числе с Зеленским. "Зеленский не исключает своего участия в саммите НАТО и встречи там с Трампом, с которым он хочет обсудить поставки американского оружия и санкции против РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как уточнили в издании, Зеленский в то же время заявил, что его визит не зависит от возможной встречи с Трампом, и пообещал, что примет окончательное решение непосредственно накануне поездки. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250621/nato-2024519554.html
https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024470311.html
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в мире, россия, украина, гаага, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, страна.ua, politico, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, Украина, Гаага, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Страна.ua, Politico, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Зеленский не исключает участия в саммите НАТО, пишут СМИ

Зеленский не исключает, что поедет на саммит НАТО, чтобы выпрашивать оружие

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не исключает своего участия в саммите НАТО, где он намерен снова выпрашивать оружие, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Издание Politico ранее сообщило, что организаторы саммита решили сократить его программу, чтобы не испытывать терпение президента США Дональда Трампа. Одной из "уступок" США станет отсутствие в Гааге заседания Совета Украина - НАТО. Отмечалось также, что силы организаторов будут направлены на то, чтобы избежать новых перепалок, в том числе с Зеленским.
Владимир Зеленский на фоне флагов Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
На Западе сообщили пугающие новости для Зеленского из-за саммита НАТО
Вчера, 16:51
"Зеленский не исключает своего участия в саммите НАТО и встречи там с Трампом, с которым он хочет обсудить поставки американского оружия и санкции против РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как уточнили в издании, Зеленский в то же время заявил, что его визит не зависит от возможной встречи с Трампом, и пообещал, что примет окончательное решение непосредственно накануне поездки.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Зеленский срочно собрал военных после заявления Путина
Вчера, 11:22
 
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