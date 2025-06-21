Зеленский не исключает участия в саммите НАТО, пишут СМИ
Зеленский не исключает, что поедет на саммит НАТО, чтобы выпрашивать оружие
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не исключает своего участия в саммите НАТО, где он намерен снова выпрашивать оружие, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Издание Politico ранее сообщило, что организаторы саммита решили сократить его программу, чтобы не испытывать терпение президента США Дональда Трампа. Одной из "уступок" США станет отсутствие в Гааге заседания Совета Украина - НАТО. Отмечалось также, что силы организаторов будут направлены на то, чтобы избежать новых перепалок, в том числе с Зеленским.
"Зеленский не исключает своего участия в саммите НАТО и встречи там с Трампом, с которым он хочет обсудить поставки американского оружия и санкции против РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как уточнили в издании, Зеленский в то же время заявил, что его визит не зависит от возможной встречи с Трампом, и пообещал, что примет окончательное решение непосредственно накануне поездки.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.