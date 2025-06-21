https://ria.ru/20250621/zelenskij-2024508379.html
Зеленский назначил нового генпрокурора
Зеленский назначил нового генпрокурора - РИА Новости, 21.06.2025
Зеленский назначил нового генпрокурора
Владимир Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с оформлением инвалидности, новым генеральным прокурором стал Руслан Кравченко. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:27:00+03:00
2025-06-21T15:27:00+03:00
2025-06-21T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с оформлением инвалидности, новым генеральным прокурором стал Руслан Кравченко. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в понедельник сообщал, что Зеленский предложил парламенту кандидатуру главы налоговой службы Руслана Кравченко на должность генпрокурора Украины. "Назначить Кравченко Руслана Андреевича генеральным прокурором", - говорится в документе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Кравченко в 2019 - 2020 годах был замвоенного прокурора центрального региона Украины, затем прокурором в специализированной военной прокуратуре. В 2020 - 2021 годах возглавлял управление по расследованию преступлений в оборонно-промышленном комплексе в офисе генпрокурора. Возглавлял Киевскую областную военную администрацию в 2023-2024 годах. Предыдущий генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку 22 октября 2024 года на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами в Хмельницкой области. Позднее Зеленский подписал указ о его увольнении. Новый генпрокурор до сих пор назначен не был. Кравченко ранее занимал должность главы Киевской областной госадминистрации. В декабре 2024 года он был назначен главой налоговой службы Украины. Зеленский 22 октября на фоне скандала с оформлением прокурорами Хмельницкой области инвалидности ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт. На фоне колоссальных потерь украинской армии, отсутствия ротаций и демобилизации все больше стало тех, кто всеми способами пытается избежать мобилизации. Украинские военнообязанные платят тысячи долларов за возможность уклонения от службы, пытаются незаконно выехать из страны переодеваясь в женщин или пытаясь вплавь добраться до границы, рискуя при этом жизнью.
https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024470311.html
https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024449102.html
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024425662.html
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в мире, украина, хмельницкая область, владимир зеленский, руслан кравченко, руслан стефанчук, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Хмельницкая область, Владимир Зеленский, Руслан Кравченко, Руслан Стефанчук, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Зеленский назначил нового генпрокурора
Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с оформлением инвалидности, новым генеральным прокурором стал Руслан Кравченко.
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук
в понедельник сообщал, что Зеленский
предложил парламенту кандидатуру главы налоговой службы Руслана Кравченко
на должность генпрокурора Украины
.
"Назначить Кравченко Руслана Андреевича генеральным прокурором", - говорится в документе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Кравченко в 2019 - 2020 годах был замвоенного прокурора центрального региона Украины, затем прокурором в специализированной военной прокуратуре. В 2020 - 2021 годах возглавлял управление по расследованию преступлений в оборонно-промышленном комплексе в офисе генпрокурора. Возглавлял Киевскую областную военную администрацию в 2023-2024 годах.
Предыдущий генпрокурор Украины Андрей Костин
подал в отставку 22 октября 2024 года на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами в Хмельницкой области
. Позднее Зеленский подписал указ о его увольнении. Новый генпрокурор до сих пор назначен не был. Кравченко ранее занимал должность главы Киевской областной госадминистрации. В декабре 2024 года он был назначен главой налоговой службы Украины.
Зеленский 22 октября на фоне скандала с оформлением прокурорами Хмельницкой области инвалидности ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО
), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
На фоне колоссальных потерь украинской армии, отсутствия ротаций и демобилизации все больше стало тех, кто всеми способами пытается избежать мобилизации. Украинские военнообязанные платят тысячи долларов за возможность уклонения от службы, пытаются незаконно выехать из страны переодеваясь в женщин или пытаясь вплавь добраться до границы, рискуя при этом жизнью.