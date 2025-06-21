https://ria.ru/20250621/zelenograd-2024497675.html

В Зеленограде приступили к реабилитации Дунькиного пруда

В Зеленограде приступили к реабилитации Дунькиного пруда - РИА Новости, 21.06.2025

В Зеленограде приступили к реабилитации Дунькиного пруда

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Дунькиного пруда в Зеленограде, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:09:00+03:00

2025-06-21T14:09:00+03:00

2025-06-21T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Дунькиного пруда в Зеленограде, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время искусственный водоем, являющийся любимым местом отдыха жителей округа, находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что водоем очистят от ила, обновят береговую полосу и сформируют зону биоплато. "На первом этапе извлечем иловые отложения общим объемом более 5,6 тысяч кубометров, что позволит минимизировать риск прогревания верхних слоев воды и локализовать процесс цветения. Далее будет сформировано ложе водоема с помощью отсыпки крупнозернистого песка, устройства водоупорного слоя. Отремонтируем береговую полосу протяженностью почти 241 метр, в северной части водоема сделаем пологий сход для выхода водоплавающих птиц. На финальном этапе обустроим зону биоплато общей площадью 250 квадратных метров, в которую высадим водные растения", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.

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Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, зеленоград, петр бирюков