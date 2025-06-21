Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала самый ценный ресурс в России - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
11:03 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/zakharova-2024465387.html
Захарова назвала самый ценный ресурс в России
Захарова назвала самый ценный ресурс в России - РИА Новости, 21.06.2025
Захарова назвала самый ценный ресурс в России
Молодежь - самый ценный ресурс России, от которого зависит будущее страны и многополярного мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:03:00+03:00
2025-06-21T11:03:00+03:00
пмэф-2025
россия
мария захарова
шос
снг
брикс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Молодежь - самый ценный ресурс России, от которого зависит будущее страны и многополярного мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ. "Молодежь рассматривается как, я открою сейчас секрет, самый ценный ресурс. У нас их много: природные, геополитические, стратегические ресурсы, разные есть. Но молодежь - самый ценный", - сказала она, выступая на сессии "Диалог без границ: молодежное сотрудничество во имя будущего". По словам официального представителя МИД РФ, семья и государство должны прививать подрастающему поколению морально-этические и нравственные ценности и заботиться о нем, чтобы в будущем современная молодежь заботилась о других. Как отметила Захарова, в настоящее время многополярный мир только оформляется, а его актором уже будет современная молодежь. По ее словам, с целью ее интеграции крупные международные объединения, такие как БРИКС, ШОС и СНГ проводят многочисленные молодежные форумы. "Будущее многополярного мира как раз сейчас зависит от молодежи, от активных, от открытых миру, образованных или желающих образовываться все время", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20250620/putin-2024270542.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, шос, снг, брикс, общество
ПМЭФ-2025, Россия, Мария Захарова, ШОС, СНГ, БРИКС, Общество
Захарова назвала самый ценный ресурс в России

Представитель МИД Захарова назвала молодежь самым ценным ресурсом в России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Молодежь - самый ценный ресурс России, от которого зависит будущее страны и многополярного мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ.
«
"Молодежь рассматривается как, я открою сейчас секрет, самый ценный ресурс. У нас их много: природные, геополитические, стратегические ресурсы, разные есть. Но молодежь - самый ценный", - сказала она, выступая на сессии "Диалог без границ: молодежное сотрудничество во имя будущего".
По словам официального представителя МИД РФ, семья и государство должны прививать подрастающему поколению морально-этические и нравственные ценности и заботиться о нем, чтобы в будущем современная молодежь заботилась о других.
Как отметила Захарова, в настоящее время многополярный мир только оформляется, а его актором уже будет современная молодежь. По ее словам, с целью ее интеграции крупные международные объединения, такие как БРИКС, ШОС и СНГ проводят многочисленные молодежные форумы.
"Будущее многополярного мира как раз сейчас зависит от молодежи, от активных, от открытых миру, образованных или желающих образовываться все время", - подчеркнула она.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин призвал давать молодежи и пожилым возможность карьерной реализации
20 июня, 16:00
 
ПМЭФ-2025РоссияМария ЗахароваШОССНГБРИКСОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала