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Захарова назвала самый ценный ресурс в России
Захарова назвала самый ценный ресурс в России - РИА Новости, 21.06.2025
Захарова назвала самый ценный ресурс в России
Молодежь - самый ценный ресурс России, от которого зависит будущее страны и многополярного мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:03:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Молодежь - самый ценный ресурс России, от которого зависит будущее страны и многополярного мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ. "Молодежь рассматривается как, я открою сейчас секрет, самый ценный ресурс. У нас их много: природные, геополитические, стратегические ресурсы, разные есть. Но молодежь - самый ценный", - сказала она, выступая на сессии "Диалог без границ: молодежное сотрудничество во имя будущего". По словам официального представителя МИД РФ, семья и государство должны прививать подрастающему поколению морально-этические и нравственные ценности и заботиться о нем, чтобы в будущем современная молодежь заботилась о других. Как отметила Захарова, в настоящее время многополярный мир только оформляется, а его актором уже будет современная молодежь. По ее словам, с целью ее интеграции крупные международные объединения, такие как БРИКС, ШОС и СНГ проводят многочисленные молодежные форумы. "Будущее многополярного мира как раз сейчас зависит от молодежи, от активных, от открытых миру, образованных или желающих образовываться все время", - подчеркнула она.
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россия, мария захарова, шос, снг, брикс, общество
ПМЭФ-2025, Россия, Мария Захарова, ШОС, СНГ, БРИКС, Общество
Захарова назвала самый ценный ресурс в России
Представитель МИД Захарова назвала молодежь самым ценным ресурсом в России