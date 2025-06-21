https://ria.ru/20250621/zakharova-2024434346.html

В МИД прокомментировали нападки на Захарову

В МИД прокомментировали нападки на Захарову - РИА Новости, 21.06.2025

В МИД прокомментировали нападки на Захарову

Вбросы иноагентов о якобы наличии у официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой американского гражданства не соответствует... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T03:41:00+03:00

2025-06-21T03:41:00+03:00

2025-06-21T04:51:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вбросы иноагентов о якобы наличии у официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой американского гражданства не соответствует действительности, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале."Про Марию Захарову иноагенты врут не первый год. Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у неё гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты", — говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что все вбросы объединяет полное отсутствие фактов и злонамеренный циничный вымысел. У так называемых разоблачителей вместо фактов преобладают личные обиды, а способность к конструктивному анализу попросту отсутствует, отметили в МИД.

https://ria.ru/20250620/zaharova-2024408041.html

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в мире, сша, мария захарова, россия