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В МИД прокомментировали нападки на Захарову - РИА Новости, 21.06.2025
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03:41 21.06.2025 (обновлено: 04:51 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/zakharova-2024434346.html
В МИД прокомментировали нападки на Захарову
В МИД прокомментировали нападки на Захарову - РИА Новости, 21.06.2025
В МИД прокомментировали нападки на Захарову
Вбросы иноагентов о якобы наличии у официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой американского гражданства не соответствует... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T03:41:00+03:00
2025-06-21T04:51:00+03:00
в мире
сша
мария захарова
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вбросы иноагентов о якобы наличии у официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой американского гражданства не соответствует действительности, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале.&quot;Про Марию Захарову иноагенты врут не первый год. Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у неё гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты&quot;, — говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что все вбросы объединяет полное отсутствие фактов и злонамеренный циничный вымысел. У так называемых разоблачителей вместо фактов преобладают личные обиды, а способность к конструктивному анализу попросту отсутствует, отметили в МИД.
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в мире, сша, мария захарова, россия
В мире, США, Мария Захарова, Россия
В МИД прокомментировали нападки на Захарову

МИД: вбросы о наличии у Захаровой паспорта США не соответствуют действительности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вбросы иноагентов о якобы наличии у официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой американского гражданства не соответствует действительности, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале.
«

"Про Марию Захарову иноагенты врут не первый год. Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у неё гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что все вбросы объединяет полное отсутствие фактов и злонамеренный циничный вымысел. У так называемых разоблачителей вместо фактов преобладают личные обиды, а способность к конструктивному анализу попросту отсутствует, отметили в МИД.
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