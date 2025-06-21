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Ким назвала идеального кандидата на роль амбассадора Wildberries - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:11 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/wildberries-2024450647.html
Ким назвала идеального кандидата на роль амбассадора Wildberries
Ким назвала идеального кандидата на роль амбассадора Wildberries - РИА Новости, 21.06.2025
Ким назвала идеального кандидата на роль амбассадора Wildberries
Основательница Wildberries Татьяна Ким в разговоре с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвала российского... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:11:00+03:00
2025-06-21T09:11:00+03:00
пмэф-2025
спорт
россия
татьяна ким (бакальчук)
уэйн гретцки
wildberries
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Основательница Wildberries Татьяна Ким в разговоре с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвала российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина идеальным кандидатом на роль амбассадора бренда. "Без сомнений, сейчас спортсмен номер один в России - это Александр Овечкин. Вся страна следила за его погоней за рекордом по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиге, и вся страна отмечала его достижение. Он не только прославляет Россию и наш спорт своими выступлениями, но и примечателен своей деятельностью вне льда", - сказала Ким в ответ на вопрос о том, кому из спортсменов можно было бы предложить стать лицом Wildberries. Овечкин по ходу последнего сезона НХЛ обновил рекорд лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах за всю историю. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки. ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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спорт, россия, татьяна ким (бакальчук), уэйн гретцки, wildberries
ПМЭФ-2025, Спорт, Россия, Татьяна Ким (Бакальчук), Уэйн Гретцки, Wildberries
Ким назвала идеального кандидата на роль амбассадора Wildberries

Ким назвала Овечкина идеальным кандидатом на роль амбассадора Wildberries

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкТатьяна Ким на ПМЭФ-2025
Татьяна Ким на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Татьяна Ким на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Основательница Wildberries Татьяна Ким в разговоре с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвала российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина идеальным кандидатом на роль амбассадора бренда.
"Без сомнений, сейчас спортсмен номер один в России - это Александр Овечкин. Вся страна следила за его погоней за рекордом по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиге, и вся страна отмечала его достижение. Он не только прославляет Россию и наш спорт своими выступлениями, но и примечателен своей деятельностью вне льда", - сказала Ким в ответ на вопрос о том, кому из спортсменов можно было бы предложить стать лицом Wildberries.
Овечкин по ходу последнего сезона НХЛ обновил рекорд лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах за всю историю. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Сергей Бобровский, Александр Овечкин, Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Овечкин снес рекорд Гретцки, Бобровский с Кубком: русские итоги сезона НХЛ
18 июня, 16:50
 
ПМЭФ-2025СпортРоссияТатьяна Ким (Бакальчук)Уэйн ГретцкиWildberries
 
 
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