https://ria.ru/20250621/wildberries-2024450647.html

Ким назвала идеального кандидата на роль амбассадора Wildberries

Ким назвала идеального кандидата на роль амбассадора Wildberries - РИА Новости, 21.06.2025

Ким назвала идеального кандидата на роль амбассадора Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Ким в разговоре с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвала российского... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:11:00+03:00

2025-06-21T09:11:00+03:00

2025-06-21T09:11:00+03:00

пмэф-2025

спорт

россия

татьяна ким (бакальчук)

уэйн гретцки

wildberries

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Основательница Wildberries Татьяна Ким в разговоре с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвала российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина идеальным кандидатом на роль амбассадора бренда. "Без сомнений, сейчас спортсмен номер один в России - это Александр Овечкин. Вся страна следила за его погоней за рекордом по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиге, и вся страна отмечала его достижение. Он не только прославляет Россию и наш спорт своими выступлениями, но и примечателен своей деятельностью вне льда", - сказала Ким в ответ на вопрос о том, кому из спортсменов можно было бы предложить стать лицом Wildberries. Овечкин по ходу последнего сезона НХЛ обновил рекорд лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах за всю историю. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки. ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://rsport.ria.ru/20250618/khokkey-2023566815.html

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Ольга Фомченкова

спорт, россия, татьяна ким (бакальчук), уэйн гретцки, wildberries