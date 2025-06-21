https://ria.ru/20250621/vzryvy-2024456250.html

В Полтавской области прогремели взрывы

В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.06.2025

В Полтавской области прогремели взрывы

Власти Украины утверждают, что объекты энергетической инфрастуктуры повреждены в результате взрывов в Полтавской области. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:54:00+03:00

2025-06-21T09:54:00+03:00

2025-06-21T09:54:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Власти Украины утверждают, что объекты энергетической инфрастуктуры повреждены в результате взрывов в Полтавской области. Глава областной военной администрации Владимир Когут в своем Telegram-канале не уточнил, о каких объектах идет речь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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полтавская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, полтавская область, в мире