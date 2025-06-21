https://ria.ru/20250621/vzryvy-2024456250.html
В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.06.2025
В Полтавской области прогремели взрывы
Власти Украины утверждают, что объекты энергетической инфрастуктуры повреждены в результате взрывов в Полтавской области. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:54:00+03:00
2025-06-21T09:54:00+03:00
2025-06-21T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
полтавская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Власти Украины утверждают, что объекты энергетической инфрастуктуры повреждены в результате взрывов в Полтавской области. Глава областной военной администрации Владимир Когут в своем Telegram-канале не уточнил, о каких объектах идет речь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, полтавская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, В мире
В Полтавской области прогремели взрывы
Глава Полтавской ОВА Когут заявил о повреждении энергообъектов при взрывах