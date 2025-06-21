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В ЛНР при взрыве огнетушителя погиб ребенок

В ЛНР при взрыве огнетушителя погиб ребенок - РИА Новости, 21.06.2025

В ЛНР при взрыве огнетушителя погиб ребенок

Один ребенок погиб, второй в тяжелом состоянии после взрыва баллона огнетушителя, который они из шалости бросили в костер, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T23:19:00+03:00

2025-06-21T23:19:00+03:00

2025-06-21T23:23:00+03:00

луганская народная республика

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происшествия

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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Один ребенок погиб, второй в тяжелом состоянии после взрыва баллона огнетушителя, который они из шалости бросили в костер, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР. глава администрации города Вячеслав Третьяков. "Два мальчика 12 и 13 лет из шалости бросили в костер баллон огнетушителя. Произошел взрыв", - говорится в сообщении. Уточняется, что трагедия произошла в городе Красный Луч, 13-летний ребенок скончался в реанимации местной больницы. "Второй мальчик с взрывной травмой госпитализирован в Луганскую республиканскую больницу. Состояние тяжелое", - говорится в сообщении со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталью Пащенко.

https://realty.ria.ru/20240227/zaprety-1929534626.html

луганская народная республика

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2025

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луганская народная республика, россия, происшествия