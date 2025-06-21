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В ЛНР при взрыве огнетушителя погиб ребенок
В ЛНР при взрыве огнетушителя погиб ребенок - РИА Новости, 21.06.2025
В ЛНР при взрыве огнетушителя погиб ребенок
Один ребенок погиб, второй в тяжелом состоянии после взрыва баллона огнетушителя, который они из шалости бросили в костер, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T23:19:00+03:00
2025-06-21T23:19:00+03:00
2025-06-21T23:23:00+03:00
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Один ребенок погиб, второй в тяжелом состоянии после взрыва баллона огнетушителя, который они из шалости бросили в костер, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР. глава администрации города Вячеслав Третьяков. "Два мальчика 12 и 13 лет из шалости бросили в костер баллон огнетушителя. Произошел взрыв", - говорится в сообщении. Уточняется, что трагедия произошла в городе Красный Луч, 13-летний ребенок скончался в реанимации местной больницы. "Второй мальчик с взрывной травмой госпитализирован в Луганскую республиканскую больницу. Состояние тяжелое", - говорится в сообщении со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталью Пащенко.
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луганская народная республика, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия
В ЛНР при взрыве огнетушителя погиб ребенок
При взрыве огнетушителя в ЛНР погиб ребенок, еще один пострадал