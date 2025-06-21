Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР при взрыве огнетушителя погиб ребенок - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 21.06.2025 (обновлено: 23:23 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/vzryv-2024548712.html
В ЛНР при взрыве огнетушителя погиб ребенок
В ЛНР при взрыве огнетушителя погиб ребенок - РИА Новости, 21.06.2025
В ЛНР при взрыве огнетушителя погиб ребенок
Один ребенок погиб, второй в тяжелом состоянии после взрыва баллона огнетушителя, который они из шалости бросили в костер, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T23:19:00+03:00
2025-06-21T23:23:00+03:00
луганская народная республика
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Один ребенок погиб, второй в тяжелом состоянии после взрыва баллона огнетушителя, который они из шалости бросили в костер, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР. глава администрации города Вячеслав Третьяков. "Два мальчика 12 и 13 лет из шалости бросили в костер баллон огнетушителя. Произошел взрыв", - говорится в сообщении. Уточняется, что трагедия произошла в городе Красный Луч, 13-летний ребенок скончался в реанимации местной больницы. "Второй мальчик с взрывной травмой госпитализирован в Луганскую республиканскую больницу. Состояние тяжелое", - говорится в сообщении со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталью Пащенко.
https://realty.ria.ru/20240227/zaprety-1929534626.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия
В ЛНР при взрыве огнетушителя погиб ребенок

При взрыве огнетушителя в ЛНР погиб ребенок, еще один пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Один ребенок погиб, второй в тяжелом состоянии после взрыва баллона огнетушителя, который они из шалости бросили в костер, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР. глава администрации города Вячеслав Третьяков.
«
"Два мальчика 12 и 13 лет из шалости бросили в костер баллон огнетушителя. Произошел взрыв", - говорится в сообщении.
Уточняется, что трагедия произошла в городе Красный Луч, 13-летний ребенок скончался в реанимации местной больницы.
"Второй мальчик с взрывной травмой госпитализирован в Луганскую республиканскую больницу. Состояние тяжелое", - говорится в сообщении со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталью Пащенко.
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Игра с огнем: топ пожарных запретов для квартиры
27 февраля 2024, 10:00
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала