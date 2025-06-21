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ВСУ атаковали четыре района Белгородской области - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:50 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/vsu-2024532040.html
ВСУ атаковали четыре района Белгородской области
ВСУ атаковали четыре района Белгородской области - РИА Новости, 21.06.2025
ВСУ атаковали четыре района Белгородской области
Украинские дроны атаковали четыре приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T18:50:00+03:00
2025-06-21T18:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Украинские дроны атаковали четыре приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В Белгородском районе в посёлке Дубовое в результате атаки БПЛА загорелась кровля частного домовладения... В селе Бессоновка дрон сдетонировал на территории промышленного предприятия, вследствие чего посечена кровля одного из зданий. Село Никольское атаковано беспилотником", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Кукуевка Валуйского округа от удара FPV-дрона в частном доме повреждены остекление, фасад и навес. Сельхозпредприятие подверглось атаке дрона в селе Муром Шебекинского округа. В селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Ещё три FPV-дрона нанесли удары по стоянке предприятия. В селе Грушевка Волоконовского района дрон сдетонировал на территории домовладения. В селе Борисовка вследствие удара FPV-дрона выбиты окна в надворной постройке.
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали четыре района Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, никто не пострадал

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Украинские дроны атаковали четыре приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В Белгородском районе в посёлке Дубовое в результате атаки БПЛА загорелась кровля частного домовладения... В селе Бессоновка дрон сдетонировал на территории промышленного предприятия, вследствие чего посечена кровля одного из зданий. Село Никольское атаковано беспилотником", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Кукуевка Валуйского округа от удара FPV-дрона в частном доме повреждены остекление, фасад и навес. Сельхозпредприятие подверглось атаке дрона в селе Муром Шебекинского округа. В селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Ещё три FPV-дрона нанесли удары по стоянке предприятия. В селе Грушевка Волоконовского района дрон сдетонировал на территории домовладения. В селе Борисовка вследствие удара FPV-дрона выбиты окна в надворной постройке.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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