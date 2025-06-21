https://ria.ru/20250621/vsu-2024491975.html

Удар нанесли по месту сбора ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область

Удар нанесли по месту сбора ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область - РИА Новости, 21.06.2025

Удар нанесли по месту сбора ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область

Удар нанесен по месту сбора подразделений ВСУ в Харьковском районе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T13:33:00+03:00

2025-06-21T13:33:00+03:00

2025-06-21T13:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Удар нанесен по месту сбора подразделений ВСУ в Харьковском районе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьковский район (Цуповка) - удар по месту сбора подразделений, которые собирались усилить ВСУ в направлении Казачьей Лопани для попыток прорыва в Белгородскую область", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире