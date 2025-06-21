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Удар нанесли по месту сбора ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область
Удар нанесли по месту сбора ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область - РИА Новости, 21.06.2025
Удар нанесли по месту сбора ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область
Удар нанесен по месту сбора подразделений ВСУ в Харьковском районе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:33:00+03:00
2025-06-21T13:33:00+03:00
2025-06-21T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Удар нанесен по месту сбора подразделений ВСУ в Харьковском районе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьковский район (Цуповка) - удар по месту сбора подразделений, которые собирались усилить ВСУ в направлении Казачьей Лопани для попыток прорыва в Белгородскую область", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Удар нанесли по месту сбора ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область
Удар нанесли по месту сбора ВСУ, собиравшихся прорваться в Белгородскую область