https://ria.ru/20250621/vsu-2024441216.html
ВСУ убивали мужчин в Дзержинске с помощью дронов, сообщили беженцы
ВСУ убивали мужчин в Дзержинске с помощью дронов, сообщили беженцы - РИА Новости, 21.06.2025
ВСУ убивали мужчин в Дзержинске с помощью дронов, сообщили беженцы
ВСУ с использованием беспилотников подкараулили мужчину в Дзержинске, а затем убили его, сбросив него несколько снарядов с дрона, рассказали РИА Новости беженцы РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T06:31:00+03:00
2025-06-21T06:31:00+03:00
2025-06-21T06:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
торецк
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. ВСУ с использованием беспилотников подкараулили мужчину в Дзержинске, а затем убили его, сбросив него несколько снарядов с дрона, рассказали РИА Новости беженцы из освобожденного города. "Сережа пошел с баклажками набрать воды, и дрон на него сделал сброс (боеприпаса - ред.). Дядя Вова жил возле колодца. Ему дроны перебили ноги, сделали на него сброс (с беспилотника - ред.). Он начал ползти к нам уже тяжело раненый, и они его казнили, начали на него сбросы делать на наших глазах", - сказала собеседница агентства, пожелавшая остаться неназванной. По ее словам, подобные действия от ВСУ были регулярными - боевики караулили людей возле колодцев. "Только шевельнулся, только вышел на улицу, ты знаешь, что ты будешь или ранен, или убит" , - добавил в свою очередь беженец. Дзержинск (в 2016 переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024416729.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
дзержинск (донецкая область)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Торецк, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
ВСУ убивали мужчин в Дзержинске с помощью дронов, сообщили беженцы
ВСУ убивали мужчин в Дзержинске, карауля их с помощью дронов у колодца