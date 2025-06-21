https://ria.ru/20250621/vsu-2024441216.html

ВСУ убивали мужчин в Дзержинске с помощью дронов, сообщили беженцы

ВСУ убивали мужчин в Дзержинске с помощью дронов, сообщили беженцы - РИА Новости, 21.06.2025

ВСУ убивали мужчин в Дзержинске с помощью дронов, сообщили беженцы

ВСУ с использованием беспилотников подкараулили мужчину в Дзержинске, а затем убили его, сбросив него несколько снарядов с дрона, рассказали РИА Новости беженцы РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T06:31:00+03:00

2025-06-21T06:31:00+03:00

2025-06-21T06:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

торецк

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. ВСУ с использованием беспилотников подкараулили мужчину в Дзержинске, а затем убили его, сбросив него несколько снарядов с дрона, рассказали РИА Новости беженцы из освобожденного города. "Сережа пошел с баклажками набрать воды, и дрон на него сделал сброс (боеприпаса - ред.). Дядя Вова жил возле колодца. Ему дроны перебили ноги, сделали на него сброс (с беспилотника - ред.). Он начал ползти к нам уже тяжело раненый, и они его казнили, начали на него сбросы делать на наших глазах", - сказала собеседница агентства, пожелавшая остаться неназванной. По ее словам, подобные действия от ВСУ были регулярными - боевики караулили людей возле колодцев. "Только шевельнулся, только вышел на улицу, ты знаешь, что ты будешь или ранен, или убит" , - добавил в свою очередь беженец. Дзержинск (в 2016 переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024416729.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

торецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире