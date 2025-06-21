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ВСУ потеряли более 75 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 75 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
ВСУ потеряли более 75 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 75 боевиков ВСУ, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов,... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:17:00+03:00
2025-06-21T12:17:00+03:00
2025-06-21T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 75 боевиков ВСУ, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Херсонская область
ВСУ потеряли более 75 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 75 военных в зоне действий "Днепра" за сутки