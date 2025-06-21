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ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки более 200... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:16:00+03:00
2025-06-21T12:16:00+03:00
2025-06-21T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки более 200 военнослужащих и три бронемашины, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Темировка, Ольговское, Полтавка и Малиновка Запорожской области."ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия", - добавляется в сводке ведомства.
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки