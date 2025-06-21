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ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки
Киев за сутки потерял до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:14:00+03:00
2025-06-21T12:14:00+03:00
2025-06-21T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Бессаловка, Хотень, Ястребиное, Перше Травня, Андреевка и Новая Сечь Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Цуповка, Ивашки и Артельное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.В МО РФ уточнили, что потери противника составили "до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов".
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Киев, Сумская область
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки