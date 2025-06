https://ria.ru/20250621/vrublevskiy-2024446297.html

Несуществующий офшор требует взыскать с Врублевского 20 миллионов рублей

Несуществующий офшор требует взыскать с Врублевского 20 миллионов рублей - РИА Новости, 21.06.2025

Несуществующий офшор требует взыскать с Врублевского 20 миллионов рублей

Ликвидированная на Британских Виргинских островах компания-оффшор Liberty требует взыскать с основателя ChronoPay Павла Врублевского 20 миллионов рублей в... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T08:23:00+03:00

2025-06-21T08:23:00+03:00

2025-06-21T08:23:00+03:00

происшествия

москва

британские виргинские острова

chronopay

девятый арбитражный апелляционный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998375140_0:234:2812:1816_1920x0_80_0_0_12a4f240f8cdd9fa642ba8bd814de29a.jpg

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Ликвидированная на Британских Виргинских островах компания-оффшор Liberty требует взыскать с основателя ChronoPay Павла Врублевского 20 миллионов рублей в рамках дела о банкротстве, следует из документов в распоряжении РИА Новости. В апреле 2024 года Арбитражный суд города Москвы признал Павла Врублевского банкротом. Чтобы расплатиться с кредиторами по долгам в 75 миллионов рублей был назначен финансовый управляющий. В состав имущества, за счет которого будет производиться оплата долгов кредиторам, были включены дом в подмосковных Палицах с участком, квартира в Москве, автомобили и коттедж в деревне Петро-Дальнее в коттеджном поселке "Жуковка". Как рассказал РИА Новости его адвокат Михаил Громадский, самым ликвидным активом Врублевского был земельный участок и дом в поселке "Жуковка", площадь которого превышает 1000 квадратных метров, рыночная стоимость имущества составила 409 миллионов рублей согласно оценочной экспертизе (имеется в распоряжении РИА Новости). Тем не менее, дом с участком были проданы этой весной по меньшей цене за 199 млн рублей, которую установил управляющий. Половина стоимости была передана супруге, как совладельцу недвижимости. Юристы Врублевского подали апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд для разрешения разногласий в части продажи имущества. В ходе заседания в минувший вторник в суде присутствовал представитель компании Liberty On line Ltd (Liberty), которая входит в состав кредиторов по делу о банкротстве. Liberty требует 20 миллионов рублей от общей суммы долга Врублевского в 75 миллионов рублей. Представитель Liberty заявил в суде, что вырученных денег может не хватить для оплаты долга кредиторам, поскольку намерен подать заявление на выплату процентов за "пользование чужими денежными средствами". В свою очередь адвокат Врублевского указал, что данная компания вообще не существует, она исключена из реестра юридических лиц, зарегистрированных на Британских Виргинских островах еще в 2023 году (в распоряжении РИА Новости имеется справка). В списке кредиторов Liberty оказалась когда в отношении компании Врублевского ChronoPay была инициирована процедура банкротства. Поскольку ChronoPay не обладала средствами и имуществом, долг перед Liberty был предъявлен Врублевскому, как основателю. В действительности Liberty была ликвидирована, так как, вероятно, не оплачивала обязательные по закону платежи для поддержания жизнедеятельности фирмы. Адвокаты Врублевского буду добиваться отмены решения и исключения ее долга в 20 миллионов рублей, то есть самой компании из списка кредиторов. "Имеются все основания констатировать, что компания Liberty On line Ltd в настоящий момент исключена из реестра, что делает невозможным ее участие в деле о банкротстве. Со своей стороны будем предпринимать действия, направленные на ее исключение из числа кредиторов, ввиду того, что у данного лица отсутствует правоспособность", – пояснил РИА Новости Михаил Громадский. Сам же Павел Врублевский находится с 2022 года в СИЗО. На скамье подсудимых вместе с ним еще трое фигурантов: сотрудники компании Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин, директор ООО "Вангуд" Надежда Акимова. По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль. Как следует из материалов, фигуранты создали ООО "Вангуд" и открыли на нее счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей. Сам Врублевский отверг обвинения. Тем не менее прокурор в прениях сторон запросил для него в качестве наказания 12 лет лишения свободы, остальным фигурантам - от 7 до 10 лет колонии. Кроме того, прокурор взыскать с фигурантов штрафы от 50 до 2,5 миллионов рублей. В минувший четверг Хамовнический суд Москвы оставил Врублевского под стражей до 2 октября.

https://ria.ru/20250315/delo-2005142846.html

https://ria.ru/20240724/mvd-1961654930.html

https://realty.ria.ru/20250617/miel-2023278587.html

москва

британские виргинские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, британские виргинские острова, chronopay, девятый арбитражный апелляционный суд