https://ria.ru/20250621/vozvraschenie-2024500920.html

Кобяков рассказал, что станет условием возвращения иностранных компаний

Кобяков рассказал, что станет условием возвращения иностранных компаний - РИА Новости, 21.06.2025

Кобяков рассказал, что станет условием возвращения иностранных компаний

Возмещение нанесенного ущерба станет одним из условий возвращения иностранных компаний, ушедших из РФ, заявил в субботу советник президента РФ, ответственный... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:24:00+03:00

2025-06-21T14:24:00+03:00

2025-06-21T14:24:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Возмещение нанесенного ущерба станет одним из условий возвращения иностранных компаний, ушедших из РФ, заявил в субботу советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Нам нужно выстроить новые отношения с зарубежным бизнесом, с тем, который по свистку убежал в 2022 году, они не просто убежали. И вот сейчас говорят: мы вернемся. Они нам нанесли значительный ущерб. И этот ущерб, мы надеемся, что они его возместят. По крайней мере, это будет одним из условий возвращения того бизнеса, который хочет вернутся в нашу экономику", - сказал он журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон кобяков