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Кобяков рассказал, что станет условием возвращения иностранных компаний - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:24 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/vozvraschenie-2024500920.html
Кобяков рассказал, что станет условием возвращения иностранных компаний
Кобяков рассказал, что станет условием возвращения иностранных компаний - РИА Новости, 21.06.2025
Кобяков рассказал, что станет условием возвращения иностранных компаний
Возмещение нанесенного ущерба станет одним из условий возвращения иностранных компаний, ушедших из РФ, заявил в субботу советник президента РФ, ответственный... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:24:00+03:00
2025-06-21T14:24:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Возмещение нанесенного ущерба станет одним из условий возвращения иностранных компаний, ушедших из РФ, заявил в субботу советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Нам нужно выстроить новые отношения с зарубежным бизнесом, с тем, который по свистку убежал в 2022 году, они не просто убежали. И вот сейчас говорят: мы вернемся. Они нам нанесли значительный ущерб. И этот ущерб, мы надеемся, что они его возместят. По крайней мере, это будет одним из условий возвращения того бизнеса, который хочет вернутся в нашу экономику", - сказал он журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, антон кобяков
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Антон Кобяков
Кобяков рассказал, что станет условием возвращения иностранных компаний

Кобяков: возмещение ущерба станет условием возвращения иностранных компаний в РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков на ПМЭФ-2025
Антон Кобяков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Антон Кобяков на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Возмещение нанесенного ущерба станет одним из условий возвращения иностранных компаний, ушедших из РФ, заявил в субботу советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
"Нам нужно выстроить новые отношения с зарубежным бизнесом, с тем, который по свистку убежал в 2022 году, они не просто убежали. И вот сейчас говорят: мы вернемся. Они нам нанесли значительный ущерб. И этот ущерб, мы надеемся, что они его возместят. По крайней мере, это будет одним из условий возвращения того бизнеса, который хочет вернутся в нашу экономику", - сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Россия оценит ситуацию с возвращением иностранных брендов, заявил Мантуров
14 июня, 05:59
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияАнтон Кобяков
 
 
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