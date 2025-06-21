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Воробьев рассказал об эксперименте с мигрантами без русского языка - РИА Новости, 21.06.2025
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10:16 21.06.2025 (обновлено: 14:59 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/vorobev-2024458006.html
Воробьев рассказал об эксперименте с мигрантами без русского языка
Воробьев рассказал об эксперименте с мигрантами без русского языка - РИА Новости, 21.06.2025
Воробьев рассказал об эксперименте с мигрантами без русского языка
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью РБК об эксперименте по приглашению на работу мигрантов из визовых стран без знания русского... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:16:00+03:00
2025-06-21T14:59:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью РБК об эксперименте по приглашению на работу мигрантов из визовых стран без знания русского языка. Однако, для этого нужно принять необходимый закон, заявил глава Московской области.&quot;В случае принятия всех мероприятий, из Китая, Вьетнама компании смогут приглашать трудовые ресурсы без знания русского языка, потому что он, собственно говоря, им и не нужен там&quot;, — сказал он.При этом Воробьев добавил, что такое решение поможет решить вопрос дефицита трудовых ресурсов. Он считает, что основные необходимые русские слова можно выучить достаточно быстро. Вместе с тем, губернатор отметил, что с пониманием относится к требованию жителей навести порядок в этой сфере. Для этого Московская область строит отдельные места для проживания мигрантов и ужесточает регистрацию.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев рассказал об эксперименте с мигрантами без русского языка

Воробьев сообщил об эксперименте с не знающими русский язык мигрантами

© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью РБК об эксперименте по приглашению на работу мигрантов из визовых стран без знания русского языка.

Однако, для этого нужно принять необходимый закон, заявил глава Московской области.
«

"В случае принятия всех мероприятий, из Китая, Вьетнама компании смогут приглашать трудовые ресурсы без знания русского языка, потому что он, собственно говоря, им и не нужен там", — сказал он.

При этом Воробьев добавил, что такое решение поможет решить вопрос дефицита трудовых ресурсов. Он считает, что основные необходимые русские слова можно выучить достаточно быстро.

Вместе с тем, губернатор отметил, что с пониманием относится к требованию жителей навести порядок в этой сфере. Для этого Московская область строит отдельные места для проживания мигрантов и ужесточает регистрацию.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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