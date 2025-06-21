Воробьев рассказал об эксперименте с мигрантами без русского языка
Воробьев сообщил об эксперименте с не знающими русский язык мигрантами
© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью РБК об эксперименте по приглашению на работу мигрантов из визовых стран без знания русского языка.
Однако, для этого нужно принять необходимый закон, заявил глава Московской области.
Однако, для этого нужно принять необходимый закон, заявил глава Московской области.
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"В случае принятия всех мероприятий, из Китая, Вьетнама компании смогут приглашать трудовые ресурсы без знания русского языка, потому что он, собственно говоря, им и не нужен там", — сказал он.
При этом Воробьев добавил, что такое решение поможет решить вопрос дефицита трудовых ресурсов. Он считает, что основные необходимые русские слова можно выучить достаточно быстро.
Вместе с тем, губернатор отметил, что с пониманием относится к требованию жителей навести порядок в этой сфере. Для этого Московская область строит отдельные места для проживания мигрантов и ужесточает регистрацию.
Вместе с тем, губернатор отметил, что с пониманием относится к требованию жителей навести порядок в этой сфере. Для этого Московская область строит отдельные места для проживания мигрантов и ужесточает регистрацию.