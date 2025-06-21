https://ria.ru/20250621/volodin-2024472717.html

Володин призвал снижать ключевую ставку

Володин призвал снижать ключевую ставку - РИА Новости, 21.06.2025

Володин призвал снижать ключевую ставку

Ожидание снижения ключевой ставки ЦБ очевидно, Госдума будет возвращаться к этой теме, заявил в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T11:37:00+03:00

2025-06-21T11:37:00+03:00

2025-06-21T11:59:00+03:00

вячеслав володин

экономика

пмэф-2025

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ожидание снижения ключевой ставки ЦБ очевидно, Госдума будет возвращаться к этой теме, заявил в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин."Инфляция снижается. В прогнозе по итогам года должна быть 7%. Это посыл ЦБ в отношении ставки, которая остаётся высокой. В обоснование этого решения ЦБ всегда говорил о растущей инфляции. Сейчас она стала снижаться. Значит, с учётом других факторов, надо снижать ключевую ставку. Ожидание этого очевидно. Со своей стороны будем возвращаться к теме. Необходимо создавать условия для развития экономики", - заявил он в своем Telegram-канале."Надо сделать всё, чтобы не допустить рецессии и стагнации. Это задача, которую будем решать вместе с коллегами из правительства", - добавил председатель Госдумы."(Петербургский) международный экономический форум становится всё более интересным. Демонстрируя развитие России и огромный интерес к ней со стороны других государств", - добавил Володин.

https://ria.ru/20250619/stavka-2023888349.html

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вячеслав володин, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф