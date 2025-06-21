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Володин призвал снижать ключевую ставку - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:37 21.06.2025 (обновлено: 11:59 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/volodin-2024472717.html
Володин призвал снижать ключевую ставку
Володин призвал снижать ключевую ставку - РИА Новости, 21.06.2025
Володин призвал снижать ключевую ставку
Ожидание снижения ключевой ставки ЦБ очевидно, Госдума будет возвращаться к этой теме, заявил в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:37:00+03:00
2025-06-21T11:59:00+03:00
вячеслав володин
экономика
пмэф-2025
россия
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ожидание снижения ключевой ставки ЦБ очевидно, Госдума будет возвращаться к этой теме, заявил в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин.&quot;Инфляция снижается. В прогнозе по итогам года должна быть 7%. Это посыл ЦБ в отношении ставки, которая остаётся высокой. В обоснование этого решения ЦБ всегда говорил о растущей инфляции. Сейчас она стала снижаться. Значит, с учётом других факторов, надо снижать ключевую ставку. Ожидание этого очевидно. Со своей стороны будем возвращаться к теме. Необходимо создавать условия для развития экономики&quot;, - заявил он в своем Telegram-канале."Надо сделать всё, чтобы не допустить рецессии и стагнации. Это задача, которую будем решать вместе с коллегами из правительства", - добавил председатель Госдумы."(Петербургский) международный экономический форум становится всё более интересным. Демонстрируя развитие России и огромный интерес к ней со стороны других государств", - добавил Володин.
https://ria.ru/20250619/stavka-2023888349.html
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вячеслав володин, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Вячеслав Володин, Экономика, ПМЭФ-2025, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Володин призвал снижать ключевую ставку

Председатель Государственной думы Володин призвал снижать ключевую ставку

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ожидание снижения ключевой ставки ЦБ очевидно, Госдума будет возвращаться к этой теме, заявил в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«

"Инфляция снижается. В прогнозе по итогам года должна быть 7%. Это посыл ЦБ в отношении ставки, которая остаётся высокой. В обоснование этого решения ЦБ всегда говорил о растущей инфляции. Сейчас она стала снижаться. Значит, с учётом других факторов, надо снижать ключевую ставку. Ожидание этого очевидно. Со своей стороны будем возвращаться к теме. Необходимо создавать условия для развития экономики", - заявил он в своем Telegram-канале.

"Надо сделать всё, чтобы не допустить рецессии и стагнации. Это задача, которую будем решать вместе с коллегами из правительства", - добавил председатель Госдумы.
"(Петербургский) международный экономический форум становится всё более интересным. Демонстрируя развитие России и огромный интерес к ней со стороны других государств", - добавил Володин.
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ПМЭФ-2025Вячеслав ВолодинЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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