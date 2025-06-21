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Сечин рассказал, почему водород не выдерживает конкуренции с нефтью и газом

Сечин рассказал, почему водород не выдерживает конкуренции с нефтью и газом - РИА Новости, 21.06.2025

Сечин рассказал, почему водород не выдерживает конкуренции с нефтью и газом

Водород в условиях высокой себестоимости не выдерживает никакой конкуренции с нефтью и газом, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T11:26:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Водород в условиях высокой себестоимости не выдерживает никакой конкуренции с нефтью и газом, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Его себестоимость варьируется от 200 до 400 долларов за баррель нефтяного эквивалента. Очевидно, что в таких условиях водород не выдерживает никакой конкуренции с нефтью и газом", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. По оценке консалтинговой компании "Делойт", внедрение "зеленого" водородного топлива обойдется в почти 10 триллионов долларов к 2050 году, добавил Сечин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, игорь сечин, роснефть