Сечин рассказал, почему водород не выдерживает конкуренции с нефтью и газом
Сечин: водород не может конкурировать с нефтью из-за высокой себестоимости
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор по добыче нефти и газа берет пробу жидкости из скважины
Оператор по добыче нефти и газа берет пробу жидкости из скважины. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Водород в условиях высокой себестоимости не выдерживает никакой конкуренции с нефтью и газом, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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"Его себестоимость варьируется от 200 до 400 долларов за баррель нефтяного эквивалента. Очевидно, что в таких условиях водород не выдерживает никакой конкуренции с нефтью и газом", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ.
По оценке консалтинговой компании "Делойт", внедрение "зеленого" водородного топлива обойдется в почти 10 триллионов долларов к 2050 году, добавил Сечин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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