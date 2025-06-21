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В Нижегородской области водитель доставки насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 21.06.2025
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18:32 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/voditel-2024529897.html
В Нижегородской области водитель доставки насмерть сбил ребенка
В Нижегородской области водитель доставки насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 21.06.2025
В Нижегородской области водитель доставки насмерть сбил ребенка
Водитель доставки насмерть сбил ребенка на выездном мероприятии в Дзержинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T18:32:00+03:00
2025-06-21T18:32:00+03:00
происшествия
дзержинск (донецкая область)
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Водитель доставки насмерть сбил ребенка на выездном мероприятии в Дзержинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Предварительно установлено, что 20 июня во время сборов детей из спортивной секции по карате на территории лесного массива в городе Дзержинске водитель доставки, управляя автомобилем, совершил наезд на восьмилетнего ребенка. От полученных телесных повреждений мальчик скончался в медицинском учреждении. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Как информирует МВД региона, водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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дзержинск (донецкая область)
россия
нижегородская область
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происшествия, дзержинск (донецкая область), россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дзержинск (Донецкая область), Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области водитель доставки насмерть сбил ребенка

Водитель доставки насмерть сбил ребенка на выездном мероприятии в Дзержинске

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Водитель доставки насмерть сбил ребенка на выездном мероприятии в Дзержинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Предварительно установлено, что 20 июня во время сборов детей из спортивной секции по карате на территории лесного массива в городе Дзержинске водитель доставки, управляя автомобилем, совершил наезд на восьмилетнего ребенка. От полученных телесных повреждений мальчик скончался в медицинском учреждении.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Как информирует МВД региона, водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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ПроисшествияДзержинск (Донецкая область)РоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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