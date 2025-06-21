https://ria.ru/20250621/voditel-2024529897.html

В Нижегородской области водитель доставки насмерть сбил ребенка

В Нижегородской области водитель доставки насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 21.06.2025

В Нижегородской области водитель доставки насмерть сбил ребенка

Водитель доставки насмерть сбил ребенка на выездном мероприятии в Дзержинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T18:32:00+03:00

2025-06-21T18:32:00+03:00

2025-06-21T18:32:00+03:00

происшествия

дзержинск (донецкая область)

россия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Водитель доставки насмерть сбил ребенка на выездном мероприятии в Дзержинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Предварительно установлено, что 20 июня во время сборов детей из спортивной секции по карате на территории лесного массива в городе Дзержинске водитель доставки, управляя автомобилем, совершил наезд на восьмилетнего ребенка. От полученных телесных повреждений мальчик скончался в медицинском учреждении. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Как информирует МВД региона, водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

https://ria.ru/20250322/moskva-2006643864.html

дзержинск (донецкая область)

россия

нижегородская область

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происшествия, дзержинск (донецкая область), россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)