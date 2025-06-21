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В Нижегородской области водитель доставки насмерть сбил ребенка
В Нижегородской области водитель доставки насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 21.06.2025
В Нижегородской области водитель доставки насмерть сбил ребенка
Водитель доставки насмерть сбил ребенка на выездном мероприятии в Дзержинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T18:32:00+03:00
2025-06-21T18:32:00+03:00
2025-06-21T18:32:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Водитель доставки насмерть сбил ребенка на выездном мероприятии в Дзержинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Предварительно установлено, что 20 июня во время сборов детей из спортивной секции по карате на территории лесного массива в городе Дзержинске водитель доставки, управляя автомобилем, совершил наезд на восьмилетнего ребенка. От полученных телесных повреждений мальчик скончался в медицинском учреждении. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Как информирует МВД региона, водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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происшествия, дзержинск (донецкая область), россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дзержинск (Донецкая область), Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области водитель доставки насмерть сбил ребенка
Водитель доставки насмерть сбил ребенка на выездном мероприятии в Дзержинске