Женился на внучке маршала и исчез. Одиночество актера Сергея Проханова
Актер Сергей Проханов
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Сергей Проханова сделала популярной роль в картине "Усатый нянь". Потом были десятки фильмов и долгие годы работы в театре. Затем — резкий уход из карьеры и 30 лет молчания. О сложностях судьбы "легендарного няня" Советского Союза в материале РИА Новости.
Играючи перемножал в уме трехзначные числа
Сергей Проханов родился 29 декабря 1952 года в Москве, в самой обычной семье. Отец был рабочим на военном заводе, мать — домохозяйкой.
В Тушино, где жил будущий актер, был замечательный Дворец пионеров. Там и прошли первые сценические опыты.
© РИА Новости / Давид Шоломович | Перейти в медиабанкНа лекции в большой аудитории механико-математического факультета (мехмат) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
На лекции в большой аудитории механико-математического факультета (мехмат) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
"Я воспитывался как обычный ребенок, рядом с домом которого находился Дворец пионеров. В кружках этого Дворца меня научили музыке, пению, танцам. Почти дворянское воспитание — и всё бесплатно", — позже с теплотой вспоминал актер о своем детстве.
Впрочем, пророчили ему совсем другую судьбу. Он играючи перемножал в уме трехзначные числа, благодаря чему его вскоре перевели в школу для одаренных детей.
Сергей вполне мог поступить в технический вуз, но все же, влюбившись в искусство, стал готовиться к поступлению в театральный и легко поступил в Щукинское училище.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный академический театр имени Моссовета возле сада "Аквариум" в Москве
Государственный академический театр имени Моссовета возле сада "Аквариум" в Москве
Главный нянь СССР
Сергей Проханов уже с первого курса начал сниматься в кино. Дебютировал в небольшой роли в фильме "Семья как семья", потом снялся еще в нескольких , но узнавать актера стали после главной роли в картине "А пароходы гудят и уходят…".
В 1974 году Проханов получил диплом и тут же был принят в труппу Театра имени Моссовета. А спустя три года, после роли Кеши Четвергова в "Усатом няне", на него обрушились всесоюзная популярность и любовь зрителей. Миллионы писем от поклонниц...
Проханов в фильме "Усатый нянь"
"Девушки писали мне признания в любви на стенах подъезда, на асфальте и стекле машины. Не знаю, как Таня (супруга) все это выдерживала! Но вида, что ревнует, не подавала", — рассказывал позже артист.
Женился на внучке двух маршалов
Твердости характера избраннице актера, к слову, было не занимать. Ведь она принадлежала к знаменитой военной династии и была внучкой сразу двух маршалов Советского Союза — Василевского и Жукова.
Командующие фронтами Великой Отечественной войны
Со своей будущей женой актер познакомился, когда еще учился на четвертом курсе Щукинского училища.
Сам Проханов называл этот брак "межклассовым", где она — настоящая представительница золотой молодежи, а он — из обычной семьи. Тем не менее Сергей не испытывал никакого пиетета по отношению к родственным связям девушки.
Зато родные Татьяны Василевской были всерьез озабочены ее выбором. Сергея Проханова досконально проверяли, однако никакого компромата найдено не было, потому и не стали запрещать молодым встречаться. Когда внучке маршалов исполнилось 18 лет, они наконец отправились в ЗАГС.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Сергей Проханов со спутницей на презентации дебютного альбома Бориса Грачевского
Актер Сергей Проханов со спутницей на презентации дебютного альбома Бориса Грачевского
Не пришла ночевать – подал на развод
Супруги прожили вместе четверть века, стали родителями двух детей и долгое время с теплотой и нежностью относились друг к другу. Татьяна стала юристом-международником, и в карьере Сергея тоже долгое время все складывалось удачно.
Но со временем актера стали приглашать в кино все реже. И Проханов решил создать собственный театр. Процесс так увлек его, что он все чаще стал задерживаться на работе, мало времени уделяя семье.
Сергей Проханов
Это приводило к конфликтам. Однажды супруга ушла на вечеринку к подруге и не вернулась домой ночевать. Этот поступок Проханов воспринял как предательство, он собрал вещи и переехал на другую квартиру.
Новые отношения приводили только к разочарованиям
Спустя время он попытался вернуть бывшую жену, но та заявила, что не собирается дважды входить в одну и ту же реку.
Актер Сергей Проханов
"Для развода особо причин не было: пошел в гору театр — ушел от жены. У меня был период, когда я искал кого-то. Но потом понял, что женщины — это кошмар. Настолько быстро меняются планы в голове! Они быстро привыкают к богатству, расточительству", — объяснял позже Сергей Проханов.
Артист пробовал построить новые отношения, но в итоге быстро разочаровывался в любви.
Сейчас Проханова поддерживают дети, с которыми у него замечательные отношения. К разводу родителей они отнеслись спокойно.
С.Проханов около своего "Театра Луны"