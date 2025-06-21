https://ria.ru/20250621/vladivostok-2024435237.html

Во Владивостоке за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Во Владивостоке за сутки выпала половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 21.06.2025

Во Владивостоке за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Половина месячной нормы осадков выпала за день пятницы и ночь субботы во Владивостоке - 54 миллиметра, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T03:52:00+03:00

2025-06-21T03:52:00+03:00

2025-06-21T03:52:00+03:00

владивосток

константин шестаков

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Половина месячной нормы осадков выпала за день пятницы и ночь субботы во Владивостоке - 54 миллиметра, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. Накануне она рассказала РИА Новости, что к вечеру пятницы в городе за семь часов выпало 43 миллиметра осадков. "Во Владивостоке за день и за ночь выпало 54 миллиметра осадков, это половина месячной нормы", - сообщила Коридзе. Ранее в субботу мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал, что сильный ветер порывами до 30 метров в секунду повалил 29 деревьев, городские службы устраняли последствия непогоды всю ночь, работы продолжаются, в том числе распилка деревьев, их уборка с дорог. В Приморье на 21 июня объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, грозой, сильным вечером, быстрым развитием дождевого паводка с резким подъемом уровня воды и возможным подтоплением низинных территорий. На малых реках восточного побережья края, по информации синоптиков, возможен подъем уровня воды до двух метров, ожидается штормовой ветер порывами до 15-20 метров в секунду.

https://ria.ru/20250621/pogoda-2024434171.html

https://ria.ru/20250320/nauka-2006037253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, константин шестаков, общество, погода