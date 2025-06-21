https://ria.ru/20250621/vishnevskaya-2024315176.html

Как сложилась судьба красавицы Галины Вишневской: сбежала из СССР ради него

Как сложилась судьба красавицы Галины Вишневской: сбежала из СССР ради него - РИА Новости, 21.06.2025

Как сложилась судьба красавицы Галины Вишневской: сбежала из СССР ради него

От блокадного Ленинграда до мировой оперной сцены. Галина Вишневская пережила голод, славу, изгнание и триумф. Красавица с "звездой на лбу" бежала из СССР,... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:17:00+03:00

2025-06-21T09:17:00+03:00

2025-06-21T09:17:00+03:00

ленинград

ссср

галина вишневская

мстислав ростропович

александр солженицын

большой театр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. От блокадного Ленинграда до мировой оперной сцены. Галина Вишневская пережила голод, славу, изгнание и триумф. Красавица с "звездой на лбу" бежала из СССР, лишившись гражданства и наград, но не голоса, который покорил мир. Ее жизнь — смелость, талант и вечная любовь к Мстиславу Ростроповичу.От блокады до первой любвиВ 1984 году Галина Вишневская выпустила книгу мемуаров "Галина", которая стала увлекательным чтением и вдохновила французского композитора Марселя Ландовски на создание одноименной оперы. Эти воспоминания были написаны изгнанницей без надежды на возвращение и отличались яростной антисоветской позицией. Вишневская обвиняла власть в разрыве кровных связей и в своей нелюбви к родителям, признавая, что в отце — "в этом "в дымину пьяным ленинце"" — для нее была "вся Октябрьская революция, все ее идеи".Девочка пережила блокаду Ленинграда в Кронштадте, где в феврале 1942 года похоронила бабушку и последующие полтора года служила в местной противовоздушной обороне. Несмотря на тяжелые условия, она берегла руки, зная, что обязательно станет артисткой, и выступала в джаз-оркестре морской воинской части. Самой дорогой наградой для нее была медаль "За оборону Ленинграда".После прорыва блокады, но еще до ее снятия, девушка поступила в труппу Ленинградского областного театра оперетты. Вскоре она вышла замуж за моряка Георгия Вишневского, который оказался ревнивцем, но дал ей звучную фамилию, лучше, чем Иванова.Ее следующим гражданским мужем стал директор областного театра оперетты Марк Рубин, старший на 22 года. Вместе они пережили смерть сына, родившегося в 1945 году. Рубин обеспечивал ей лечение туберкулеза, добывая стрептомицин у спекулянтов. Хотя Вишневская считала заботу мужа скорее отеческой, брак был благополучным.В 1948 году она перешла из театра к концертной деятельности, преимущественно исполняя эстрадный репертуар Шульженко по радиоконцертам. В своей книге Вишневская утверждала, что ушла из оперетты из-за "засилья советского репертуара", но сама в день смерти Сталина плакала вместе со всеми. Хотя петь у его гроба Галине не доверили из-за слишком молодого возраста.В 1952 году, увидев объявление о конкурсе в Большой театр в Питере, Галина прошла его, несмотря на то, что в отделе кадров соврала о музыкальном образовании. О себе она позже говорила: "Было во мне какое-то внутреннее торжество — мне казалось, что я иду, а передо мной раздвигаются, падают стены…"В Большом театре она быстро завоевала место среди 15 сопрано своего амплуа благодаря таланту, красоте, темпераменту и трудолюбию, всегда идя к цели "напролом". Ее первыми партиями стали Татьяна в "Евгении Онегине", Леонора в "Фиделио" и Купава в "Снегурочке".В 1955 году ее отправили на фестиваль "Пражская весна", где у нее завязался роман с виолончелистом Мстиславом Ростроповичем, членом жюри. Ростропович и Вишневская не знали друг друга до знакомства. Он не слышал ее пения, она — его игры. Вишневская говорила о своих чувствах так: "Для меня он — тот мужчина, женой которого я стала через четыре дня знакомства, а я для него — та женщина, перед которой он вдруг опустился на колени".На праздновании их золотой свадьбы в "Метрополе" на столах стояли букеты из ландышей с соленым огурцом — именно такой подарок Ростропович сделал ей в пражской гостинице, сочетая ухаживание и юмор.Держали дочерей в ежовых рукавицахВ 1956 году у них родилась дочь Ольга, а через два года — Елена. Девочки росли с уверенностью, что их мать — идеал, и даже спорили, кто больше на нее похож. Интересно, что Вишневская не пользовалась услугами визажиста или парикмахера, предпочитая делать все самостоятельно. Она не впускала дизайнеров в свое жилье и сама заботилась о чистоте антикварных сервизов. Ее одежду много лет шила портниха из Таллина, которая приезжала в Москву дважды в год и жила с ними по месяцу.Сестры Ольга и Елена понимали, насколько важна музыка для их родителей, поэтому во время домашних репетиций старались вести себя тихо и разговаривали только шепотом. Отец был очень строгим и держал дочерей в жесткой дисциплине. Для Оли и Лены родители были непререкаемым авторитетом, и они не представляли, что можно жить иначе. Ольга мечтала стать балериной и просила маму отвести ее на танцы, но бабушка-пианистка настояла, чтобы девочки пошли по ее музыкальному пути, а родители не допускали иного будущего. С шести лет сестры посещали Центральную музыкальную школу.Каждый день у них был строго расписан, а за нарушение графика следовало суровое наказание. Однажды, когда Лена опоздала с уроков, мать отрезала ей косы, а отец запретил выходить на улицу без школьной формы целый год. Несмотря на достаток семьи, родители не баловали дочерей и покупали только самое необходимое. Оля и Лена носили скромные платья ниже колен с устаревшими фасонами. Когда Галина привезла из-за границы джинсы, долгожданный подарок, о котором девочки мечтали, отец потребовал снять их и сжег на глазах у дочерей. На танцы они даже не пытались просить разрешения, зная ответ заранее.Вишневская и Ростропович стремились, чтобы дочери были лучшими во всем и требовали от них высокого уровня во всех сферах. После выпускных Ольга поступила в консерваторию, выбрав виолончель — инструмент отца — чтобы доказать ему свое равенство.Политические проблемыВ это же время в семье начались проблемы из-за политических взглядов Мстислава Ростроповича. Он поддерживал антисоветского писателя Александра Солженицына и в 1969 году предложил ему пожить на своей даче. Такая активность привела к отмене концертов и туров, а в 1972 году музыканту запретили выезд за границу. Семью спас американский сенатор Эдвард Кеннеди, который во время встречи с Брежневым добился для Ростроповича визы под видом командировки в 1974 году.Когда семья уехала из СССР, Ольге было 18, а Елене — 16 лет. Они рассчитывали на недолгое пребывание за границей, но в 1978 году супругов лишили советского гражданства и государственных наград. Лишь в 1990 году эти решения были отменены, и музыканты смогли вернуться на Родину.В 1990 году Вишневская и Ростропович вернулись в СССР, однако отказались от гражданства. Галина Павловна очень любила Ленинград, поэтому после приезда они с мужем купили квартиру на набережной Невы. Со временем семья выкупила все квартиры на этом этаже, чтобы хранить накопленные за годы вещи с аукционов и семейное наследие — фотографии, письма и музыкальные инструменты. Мстислав Леопольдович умер в 2007 году. В 2012 году сердце Галины Вишневской остановилось. Ее дочь Ольга Ростропович заняла место матери в качестве художественного руководителя Центра оперного пения и возглавила Фонд помощи молодым музыкантам имени Ростроповича.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинград, ссср, галина вишневская, мстислав ростропович, александр солженицын, большой театр