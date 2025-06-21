https://ria.ru/20250621/venesuela-2024518022.html

Венесуэла ожидает новой встречи Путина и Мадуро

Венесуэла ожидает новой встречи Путина и Мадуро - РИА Новости, 21.06.2025

Венесуэла ожидает новой встречи Путина и Мадуро

Правительство Венесуэлы ждет новой встречи главы государства Николаса Мадуро с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку такие встречи всегда придают... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T16:36:00+03:00

2025-06-21T16:36:00+03:00

2025-06-21T16:36:00+03:00

пмэф-2025

венесуэла

россия

николас мадуро

владимир путин

дельси родригес

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154353/67/1543536709_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_5503cf02989f5cc98b3b3140e498273b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Правительство Венесуэлы ждет новой встречи главы государства Николаса Мадуро с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку такие встречи всегда придают импульс развитию отношений, заявила РИА Новости министр внешней торговли Венесуэлы Коромото Годой. "Эту встречу мы всегда ждём, потому что каждый раз, когда наши лидеры общаются, это даёт мощный импульс двусторонним отношениям. Во время недавней видеоконференции по случаю 80-летия дипломатических отношений они анонсировали заключение стратегического соглашения, которое охватывает все ключевые сферы", - сказала министр в разговоре на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ. По словам Годой, никакой конкретной информации о новой встрече лидеров пока нет, однако известно, что в этом году в России должна пройти очередная сессия Межправительственной комиссии высокого уровня, которую с венесуэльской стороны возглавляет вице-президент Дельси Родригес. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/sanktsii-2024505913.html

венесуэла

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венесуэла, россия, николас мадуро, владимир путин, дельси родригес, в мире