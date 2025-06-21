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Венесуэла ожидает новой встречи Путина и Мадуро - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:36 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/venesuela-2024518022.html
Венесуэла ожидает новой встречи Путина и Мадуро
Венесуэла ожидает новой встречи Путина и Мадуро - РИА Новости, 21.06.2025
Венесуэла ожидает новой встречи Путина и Мадуро
Правительство Венесуэлы ждет новой встречи главы государства Николаса Мадуро с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку такие встречи всегда придают... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T16:36:00+03:00
2025-06-21T16:36:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Правительство Венесуэлы ждет новой встречи главы государства Николаса Мадуро с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку такие встречи всегда придают импульс развитию отношений, заявила РИА Новости министр внешней торговли Венесуэлы Коромото Годой. "Эту встречу мы всегда ждём, потому что каждый раз, когда наши лидеры общаются, это даёт мощный импульс двусторонним отношениям. Во время недавней видеоконференции по случаю 80-летия дипломатических отношений они анонсировали заключение стратегического соглашения, которое охватывает все ключевые сферы", - сказала министр в разговоре на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ. По словам Годой, никакой конкретной информации о новой встрече лидеров пока нет, однако известно, что в этом году в России должна пройти очередная сессия Межправительственной комиссии высокого уровня, которую с венесуэльской стороны возглавляет вице-президент Дельси Родригес. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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венесуэла, россия, николас мадуро, владимир путин, дельси родригес, в мире
ПМЭФ-2025, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Владимир Путин, Дельси Родригес, В мире
Венесуэла ожидает новой встречи Путина и Мадуро

Министр Годой: правительство Венесуэлы ждет новой встречи Мадуро с Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Николас Мадуро
Владимир Путин и Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Николас Мадуро. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Правительство Венесуэлы ждет новой встречи главы государства Николаса Мадуро с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку такие встречи всегда придают импульс развитию отношений, заявила РИА Новости министр внешней торговли Венесуэлы Коромото Годой.
"Эту встречу мы всегда ждём, потому что каждый раз, когда наши лидеры общаются, это даёт мощный импульс двусторонним отношениям. Во время недавней видеоконференции по случаю 80-летия дипломатических отношений они анонсировали заключение стратегического соглашения, которое охватывает все ключевые сферы", - сказала министр в разговоре на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ.
По словам Годой, никакой конкретной информации о новой встрече лидеров пока нет, однако известно, что в этом году в России должна пройти очередная сессия Межправительственной комиссии высокого уровня, которую с венесуэльской стороны возглавляет вице-президент Дельси Родригес.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям
Вчера, 15:08
 
ПМЭФ-2025ВенесуэлаРоссияНиколас МадуроВладимир ПутинДельси РодригесВ мире
 
 
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