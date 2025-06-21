https://ria.ru/20250621/velikobritaniya-2024542230.html

На Западе пришли в бешенство из-за обвинений британских СМИ в адрес России

На Западе пришли в бешенство из-за обвинений британских СМИ в адрес России - РИА Новости, 21.06.2025

На Западе пришли в бешенство из-за обвинений британских СМИ в адрес России

Британская пресса публикует нелепые статьи о России с целью напугать и разозлить общество, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T21:22:00+03:00

2025-06-21T21:22:00+03:00

2025-06-21T21:22:00+03:00

россия

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великобритания

джеймс бонд

кир стармер

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нато

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Британская пресса публикует нелепые статьи о России с целью напугать и разозлить общество, пишет Strategic Culture."На этой неделе британские газеты опубликовали абсурдные статьи, в которых утверждалось, что Россия якобы планирует использовать секретную технологию изменения климата, чтобы затмить солнце над Великобританией. Это похоже на заезженную пластинку, проигрываемую снова и снова с театральными вариациями, от вмешательства России в выборы до кибератак", — говорится в материале.Издание отмечает, что это была откровенная психологическая операция, направленная на то, чтобы взрастить в британском обществе страх и ненависть к России как к злодею, в духе фильмов о Джеймсе Бонде."Настоящей угрозой для западных обществ является не Россия, а их собственные недемократические правители, которые разжигают войны, основанные на лжи, и в то же время доводят свое население до экономического коллапса", — подчеркивается в тексте.Ранее в этом месяце премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о переходе страны в режим "готовности к войне", согласно новой оборонной стратегии.Опубликованный стратегический оборонный обзор правительства Великобритании свидетельствует, что Соединенное Королевство в рамках новой оборонной стратегии продолжит ежегодно направлять на военную помощь Киеву 3 миллиарда фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов), и будет оказывать помощь "столько, сколько потребуется".Президент Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250609/plan-2021690654.html

https://ria.ru/20250606/reforma-2020931684.html

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россия, в мире, великобритания, джеймс бонд, кир стармер, владимир путин, нато