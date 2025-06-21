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На Западе пришли в бешенство из-за обвинений британских СМИ в адрес России - РИА Новости, 21.06.2025
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21:22 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/velikobritaniya-2024542230.html
На Западе пришли в бешенство из-за обвинений британских СМИ в адрес России
На Западе пришли в бешенство из-за обвинений британских СМИ в адрес России - РИА Новости, 21.06.2025
На Западе пришли в бешенство из-за обвинений британских СМИ в адрес России
Британская пресса публикует нелепые статьи о России с целью напугать и разозлить общество, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 21.06.2025
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россия
в мире
великобритания
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кир стармер
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Британская пресса публикует нелепые статьи о России с целью напугать и разозлить общество, пишет Strategic Culture."На этой неделе британские газеты опубликовали абсурдные статьи, в которых утверждалось, что Россия якобы планирует использовать секретную технологию изменения климата, чтобы затмить солнце над Великобританией. Это похоже на заезженную пластинку, проигрываемую снова и снова с театральными вариациями, от вмешательства России в выборы до кибератак", — говорится в материале.Издание отмечает, что это была откровенная психологическая операция, направленная на то, чтобы взрастить в британском обществе страх и ненависть к России как к злодею, в духе фильмов о Джеймсе Бонде."Настоящей угрозой для западных обществ является не Россия, а их собственные недемократические правители, которые разжигают войны, основанные на лжи, и в то же время доводят свое население до экономического коллапса", — подчеркивается в тексте.Ранее в этом месяце премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о переходе страны в режим "готовности к войне", согласно новой оборонной стратегии.Опубликованный стратегический оборонный обзор правительства Великобритании свидетельствует, что Соединенное Королевство в рамках новой оборонной стратегии продолжит ежегодно направлять на военную помощь Киеву 3 миллиарда фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов), и будет оказывать помощь "столько, сколько потребуется".Президент Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250609/plan-2021690654.html
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россия, в мире, великобритания, джеймс бонд, кир стармер, владимир путин, нато
Россия, В мире, Великобритания, Джеймс Бонд, Кир Стармер, Владимир Путин, НАТО
На Западе пришли в бешенство из-за обвинений британских СМИ в адрес России

Strategic Culture: британские СМИ разжигают ненависть к России

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Британская пресса публикует нелепые статьи о России с целью напугать и разозлить общество, пишет Strategic Culture.
"На этой неделе британские газеты опубликовали абсурдные статьи, в которых утверждалось, что Россия якобы планирует использовать секретную технологию изменения климата, чтобы затмить солнце над Великобританией. Это похоже на заезженную пластинку, проигрываемую снова и снова с театральными вариациями, от вмешательства России в выборы до кибератак", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что это была откровенная психологическая операция, направленная на то, чтобы взрастить в британском обществе страх и ненависть к России как к злодею, в духе фильмов о Джеймсе Бонде.
"Настоящей угрозой для западных обществ является не Россия, а их собственные недемократические правители, которые разжигают войны, основанные на лжи, и в то же время доводят свое население до экономического коллапса", — подчеркивается в тексте.
Ранее в этом месяце премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о переходе страны в режим "готовности к войне", согласно новой оборонной стратегии.
Опубликованный стратегический оборонный обзор правительства Великобритании свидетельствует, что Соединенное Королевство в рамках новой оборонной стратегии продолжит ежегодно направлять на военную помощь Киеву 3 миллиарда фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов), и будет оказывать помощь "столько, сколько потребуется".
Президент Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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