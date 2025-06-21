На Западе пришли в бешенство из-за обвинений британских СМИ в адрес России
Strategic Culture: британские СМИ разжигают ненависть к России
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Британская пресса публикует нелепые статьи о России с целью напугать и разозлить общество, пишет Strategic Culture.
"На этой неделе британские газеты опубликовали абсурдные статьи, в которых утверждалось, что Россия якобы планирует использовать секретную технологию изменения климата, чтобы затмить солнце над Великобританией. Это похоже на заезженную пластинку, проигрываемую снова и снова с театральными вариациями, от вмешательства России в выборы до кибератак", — говорится в материале.
Издание отмечает, что это была откровенная психологическая операция, направленная на то, чтобы взрастить в британском обществе страх и ненависть к России как к злодею, в духе фильмов о Джеймсе Бонде.
"Настоящей угрозой для западных обществ является не Россия, а их собственные недемократические правители, которые разжигают войны, основанные на лжи, и в то же время доводят свое население до экономического коллапса", — подчеркивается в тексте.
Ранее в этом месяце премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о переходе страны в режим "готовности к войне", согласно новой оборонной стратегии.
Опубликованный стратегический оборонный обзор правительства Великобритании свидетельствует, что Соединенное Королевство в рамках новой оборонной стратегии продолжит ежегодно направлять на военную помощь Киеву 3 миллиарда фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов), и будет оказывать помощь "столько, сколько потребуется".
Президент Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".