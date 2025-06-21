https://ria.ru/20250621/utechka-2024430045.html

МВД опровергло данные об утечке 16 миллиардов паролей

МВД опровергло данные об утечке 16 миллиардов паролей - РИА Новости, 21.06.2025

МВД опровергло данные об утечке 16 миллиардов паролей

Утечка 16 миллиардов паролей, которая оказалась якобы крупнейшей, на самом деле является большим архивом, собранным за много лет вредоносными ПО, многие из... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T02:31:00+03:00

2025-06-21T02:31:00+03:00

2025-06-21T10:12:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Утечка 16 миллиардов паролей, которая оказалась якобы крупнейшей, на самом деле является большим архивом, собранным за много лет вредоносными ПО, многие из данных устаревшие, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. По словам правоохранителей, подача издания Cybernews создала неверное впечатление о масштабе и новизне угрозы. Однако объем данных и риски — незначительные. "В последние дни в СМИ и ТГ-каналах активно обсуждается информация о якобы крупнейшей утечке 16 миллиардов паролей. <…> Это не новая масштабная утечка. Обнаруженные данные — это большой архив (компиляция), собранный за много лет различными вредоносными программами ("ворами паролей")", — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что в этом наборе очень много повторяющейся информации и устаревших, ранее скомпрометированных данных. Чтобы обезопасить себя, правоохранители советуют обновить пароли для важных аккаунтов, особенно если это не делалось в течение года. Кроме того, следует включить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.

https://ria.ru/20250619/paroli-2023961499.html

https://ria.ru/20250530/rossija-2019878492.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия