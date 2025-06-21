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МВД опровергло данные об утечке 16 миллиардов паролей - РИА Новости, 21.06.2025
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02:31 21.06.2025 (обновлено: 10:12 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/utechka-2024430045.html
МВД опровергло данные об утечке 16 миллиардов паролей
МВД опровергло данные об утечке 16 миллиардов паролей - РИА Новости, 21.06.2025
МВД опровергло данные об утечке 16 миллиардов паролей
Утечка 16 миллиардов паролей, которая оказалась якобы крупнейшей, на самом деле является большим архивом, собранным за много лет вредоносными ПО, многие из... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T02:31:00+03:00
2025-06-21T10:12:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Утечка 16 миллиардов паролей, которая оказалась якобы крупнейшей, на самом деле является большим архивом, собранным за много лет вредоносными ПО, многие из данных устаревшие, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. По словам правоохранителей, подача издания Cybernews создала неверное впечатление о масштабе и новизне угрозы. Однако объем данных и риски — незначительные. "В последние дни в СМИ и ТГ-каналах активно обсуждается информация о якобы крупнейшей утечке 16 миллиардов паролей. &lt;…&gt; Это не новая масштабная утечка. Обнаруженные данные — это большой архив (компиляция), собранный за много лет различными вредоносными программами ("ворами паролей")", — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что в этом наборе очень много повторяющейся информации и устаревших, ранее скомпрометированных данных. Чтобы обезопасить себя, правоохранители советуют обновить пароли для важных аккаунтов, особенно если это не делалось в течение года. Кроме того, следует включить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.
https://ria.ru/20250619/paroli-2023961499.html
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД опровергло данные об утечке 16 миллиардов паролей

МВД: утечка 16 миллиардов паролей оказалась архивом, собранным вредоносным ПО

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Утечка 16 миллиардов паролей, которая оказалась якобы крупнейшей, на самом деле является большим архивом, собранным за много лет вредоносными ПО, многие из данных устаревшие, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По словам правоохранителей, подача издания Cybernews создала неверное впечатление о масштабе и новизне угрозы. Однако объем данных и риски — незначительные.
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19 июня, 16:31
"В последние дни в СМИ и ТГ-каналах активно обсуждается информация о якобы крупнейшей утечке 16 миллиардов паролей. <…> Это не новая масштабная утечка. Обнаруженные данные — это большой архив (компиляция), собранный за много лет различными вредоносными программами ("ворами паролей")", — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в этом наборе очень много повторяющейся информации и устаревших, ранее скомпрометированных данных.
Чтобы обезопасить себя, правоохранители советуют обновить пароли для важных аккаунтов, особенно если это не делалось в течение года.
Кроме того, следует включить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.
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ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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