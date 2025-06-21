https://ria.ru/20250621/ukraina-2024549290.html
Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Сумах - РИА Новости, 21.06.2025
Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Сумах
Новый взрыв прогремел в субботу в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T23:30:00+03:00
2025-06-21T23:30:00+03:00
2025-06-21T23:39:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в субботу в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".Ранее телеканал уже сообщал о взрыве в Сумах в 22.58 мск."В Сумах снова раздался взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 23.30 мск, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Сумах
В Сумах прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги