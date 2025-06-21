https://ria.ru/20250621/ukraina-2024541862.html

Украина намерена открыть линии производства вооружения в Европе

Украина намерена открыть линии производства вооружения в Европе - РИА Новости, 21.06.2025

Украина намерена открыть линии производства вооружения в Европе

Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. РИА Новости, 21.06.2025

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. "Мы начали программу Build with Ukraine (с англ. - "Строй с Украиной" - ред.) и летом подпишем соответствующие договоренности о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы и, может, не только. В тех странах, которые нам помогают, которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского. Зеленский заявил, что Украина намерена начать в этих странах производство дронов разного типа, ракет и, возможно, артиллерии. Как уточняет украинский телеканал "Общественное", чьи журналисты присутствовали на встрече с Зеленским, речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250528/zelenskij-2019582383.html

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в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, сергей лавров, нато