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В Черниговской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.06.2025
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20:49 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024539779.html
В Черниговской области прогремели взрывы
В Черниговской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.06.2025
В Черниговской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в районе города Нежин в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T20:49:00+03:00
2025-06-21T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе города Нежин в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 20.25 мск в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. "Нежин под атакой ... в пригороде прозвучало около десяти взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, черниговская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Черниговской области прогремели взрывы

В районе Нежина в Черниговской области во время тревоги прогремели взрывы

© Фото : ДСНС УкраиныСотрудники ГСЧС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : ДСНС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе города Нежин в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 20.25 мск в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
"Нежин под атакой ... в пригороде прозвучало около десяти взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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