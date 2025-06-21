https://ria.ru/20250621/ukraina-2024487241.html

"Единственная альтернатива". Происходящее на Украине шокировало журналиста

"Единственная альтернатива". Происходящее на Украине шокировало журналиста - РИА Новости, 21.06.2025

"Единственная альтернатива". Происходящее на Украине шокировало журналиста

На фоне серьезных проблем на фронте единственным выходом для Украины остается незамедлительная капитуляция, заявил бразильский журналист и аналитик Центра... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:53:00+03:00

2025-06-21T12:53:00+03:00

2025-06-21T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На фоне серьезных проблем на фронте единственным выходом для Украины остается незамедлительная капитуляция, заявил бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в соцсети Х."Кризис на Украине усугубляется. Не в силах и дальше скрывать правду о политике страны в области призыва на военную службу, киевские власти начинают признавать, что их граждане не заинтересованы в боевых действиях", — написал он, комментируя слова депутата Верховной рады Юрия Камельчука о проблемах с мобилизацией.Лейрос отметил, что ситуация осложняется нелегитимностью Владимира Зеленского и непопулярностью его правительства, поскольку все меньше украинцев верят в то, что за нынешнюю власть стоит бороться."Единственной альтернативой, оставшейся у киевского режима, является быстрая капитуляция, поскольку окончание конфликта гарантировало бы заслуженный отдых обществу, которое вот уже три года страдает от его тяжелых последствий. Однако, к сожалению, режим, похоже, не ставит во главу угла интересы и потребности своего народа", — заключил эксперт.В понедельник Камельчук заявил, что сотрудники украинских военкоматов забирают в ВСУ всех подряд, в том числе инвалидов и многодетных отцов, чтобы обеспечить планы мобилизации.Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.

https://ria.ru/20250621/ukraina-2024456813.html

https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024449102.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины