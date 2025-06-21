"Единственная альтернатива". Происходящее на Украине шокировало журналиста
Журналист Лейрос заявил о необходимости незамедлительной капитуляции Украины
© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На фоне серьезных проблем на фронте единственным выходом для Украины остается незамедлительная капитуляция, заявил бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в соцсети Х.
"Кризис на Украине усугубляется. Не в силах и дальше скрывать правду о политике страны в области призыва на военную службу, киевские власти начинают признавать, что их граждане не заинтересованы в боевых действиях", — написал он, комментируя слова депутата Верховной рады Юрия Камельчука о проблемах с мобилизацией.
Лейрос отметил, что ситуация осложняется нелегитимностью Владимира Зеленского и непопулярностью его правительства, поскольку все меньше украинцев верят в то, что за нынешнюю власть стоит бороться.
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"Единственной альтернативой, оставшейся у киевского режима, является быстрая капитуляция, поскольку окончание конфликта гарантировало бы заслуженный отдых обществу, которое вот уже три года страдает от его тяжелых последствий. Однако, к сожалению, режим, похоже, не ставит во главу угла интересы и потребности своего народа", — заключил эксперт.
В понедельник Камельчук заявил, что сотрудники украинских военкоматов забирают в ВСУ всех подряд, в том числе инвалидов и многодетных отцов, чтобы обеспечить планы мобилизации.
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.