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"Единственная альтернатива". Происходящее на Украине шокировало журналиста - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024487241.html
"Единственная альтернатива". Происходящее на Украине шокировало журналиста
"Единственная альтернатива". Происходящее на Украине шокировало журналиста - РИА Новости, 21.06.2025
"Единственная альтернатива". Происходящее на Украине шокировало журналиста
На фоне серьезных проблем на фронте единственным выходом для Украины остается незамедлительная капитуляция, заявил бразильский журналист и аналитик Центра... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:53:00+03:00
2025-06-21T12:53:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На фоне серьезных проблем на фронте единственным выходом для Украины остается незамедлительная капитуляция, заявил бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в соцсети Х."Кризис на Украине усугубляется. Не в силах и дальше скрывать правду о политике страны в области призыва на военную службу, киевские власти начинают признавать, что их граждане не заинтересованы в боевых действиях", — написал он, комментируя слова депутата Верховной рады Юрия Камельчука о проблемах с мобилизацией.Лейрос отметил, что ситуация осложняется нелегитимностью Владимира Зеленского и непопулярностью его правительства, поскольку все меньше украинцев верят в то, что за нынешнюю власть стоит бороться."Единственной альтернативой, оставшейся у киевского режима, является быстрая капитуляция, поскольку окончание конфликта гарантировало бы заслуженный отдых обществу, которое вот уже три года страдает от его тяжелых последствий. Однако, к сожалению, режим, похоже, не ставит во главу угла интересы и потребности своего народа", — заключил эксперт.В понедельник Камельчук заявил, что сотрудники украинских военкоматов забирают в ВСУ всех подряд, в том числе инвалидов и многодетных отцов, чтобы обеспечить планы мобилизации.Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024456813.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Единственная альтернатива". Происходящее на Украине шокировало журналиста

Журналист Лейрос заявил о необходимости незамедлительной капитуляции Украины

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На фоне серьезных проблем на фронте единственным выходом для Украины остается незамедлительная капитуляция, заявил бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в соцсети Х.
"Кризис на Украине усугубляется. Не в силах и дальше скрывать правду о политике страны в области призыва на военную службу, киевские власти начинают признавать, что их граждане не заинтересованы в боевых действиях", — написал он, комментируя слова депутата Верховной рады Юрия Камельчука о проблемах с мобилизацией.
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Лейрос отметил, что ситуация осложняется нелегитимностью Владимира Зеленского и непопулярностью его правительства, поскольку все меньше украинцев верят в то, что за нынешнюю власть стоит бороться.
«
"Единственной альтернативой, оставшейся у киевского режима, является быстрая капитуляция, поскольку окончание конфликта гарантировало бы заслуженный отдых обществу, которое вот уже три года страдает от его тяжелых последствий. Однако, к сожалению, режим, похоже, не ставит во главу угла интересы и потребности своего народа", — заключил эксперт.
В понедельник Камельчук заявил, что сотрудники украинских военкоматов забирают в ВСУ всех подряд, в том числе инвалидов и многодетных отцов, чтобы обеспечить планы мобилизации.
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
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