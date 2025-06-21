https://ria.ru/20250621/ukraina-2024459494.html

Россия выполняет соглашение по передаче тел солдат ВСУ, заявил Мединский

Россия выполняет соглашение по передаче тел солдат ВСУ, заявил Мединский - РИА Новости, 21.06.2025

Россия выполняет соглашение по передаче тел солдат ВСУ, заявил Мединский

Россия выполняет все договоренности с Украиной по передаче тел погибших солдат, сообщил помощник президента России, глава российской делегации в переговорах с... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T10:28:00+03:00

2025-06-21T10:28:00+03:00

2025-06-21T11:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия выполняет все договоренности с Украиной по передаче тел погибших солдат, сообщил помощник президента России, глава российской делегации в переговорах с Украиной Владимир Мединский.Ранее он сообщал, что Киев раскручивает историю о том, что среди переданных ему Россией тел военных ВСУ якобы много переодетых в украинскую форму тел российских солдат, что делается украинской стороной с целью "раскачать" общественное мнение и создать искаженное представление о пропорции потерь. Мединский пояснил, что в качестве доказательств Киев предъявил тело российского военнослужащего с военным билетом советского образца, которое возвратили РФ в результате недавних обменов. Помощник российского президента сравнил такие действия украинской пропаганды с манипуляциями гитлеровского министра пропаганды Йозефа Геббельса."Повторим: все договоренности Россия выполняет. Украине переданы 6060 тел солдат ВСУ, нам вернули 78 погибших бойцов ВС РФ. Пропорции комментировать не будем. Каждая смерть - трагедия", - сказал Мединский журналистам.Он отметил, что тело российского бойца могло быть подобрано на поле боя."Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи", - сообщил Мединский.Он также подчеркнул, что таких "документов", как предъявленный военный билет старого образца, сегодня почти не осталось."Ждем обвинений в "выкапывании русскими трупов" и "переодевании их в форму ВСУ" .Ведь как говорил д-р Геббельс, "чтобы вашей лжи поверили наверняка - она должна быть чудовищной", - отметил он.

https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024449102.html

https://ria.ru/20250612/ukraina-2022422803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, вооруженные силы украины, владимир мединский, киев