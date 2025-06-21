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Россия выполняет соглашение по передаче тел солдат ВСУ, заявил Мединский - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 21.06.2025 (обновлено: 11:04 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024459494.html
Россия выполняет соглашение по передаче тел солдат ВСУ, заявил Мединский
Россия выполняет соглашение по передаче тел солдат ВСУ, заявил Мединский - РИА Новости, 21.06.2025
Россия выполняет соглашение по передаче тел солдат ВСУ, заявил Мединский
Россия выполняет все договоренности с Украиной по передаче тел погибших солдат, сообщил помощник президента России, глава российской делегации в переговорах с... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:28:00+03:00
2025-06-21T11:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
владимир мединский
киев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия выполняет все договоренности с Украиной по передаче тел погибших солдат, сообщил помощник президента России, глава российской делегации в переговорах с Украиной Владимир Мединский.Ранее он сообщал, что Киев раскручивает историю о том, что среди переданных ему Россией тел военных ВСУ якобы много переодетых в украинскую форму тел российских солдат, что делается украинской стороной с целью "раскачать" общественное мнение и создать искаженное представление о пропорции потерь. Мединский пояснил, что в качестве доказательств Киев предъявил тело российского военнослужащего с военным билетом советского образца, которое возвратили РФ в результате недавних обменов. Помощник российского президента сравнил такие действия украинской пропаганды с манипуляциями гитлеровского министра пропаганды Йозефа Геббельса."Повторим: все договоренности Россия выполняет. Украине переданы 6060 тел солдат ВСУ, нам вернули 78 погибших бойцов ВС РФ. Пропорции комментировать не будем. Каждая смерть - трагедия", - сказал Мединский журналистам.Он отметил, что тело российского бойца могло быть подобрано на поле боя."Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи", - сообщил Мединский.Он также подчеркнул, что таких "документов", как предъявленный военный билет старого образца, сегодня почти не осталось."Ждем обвинений в "выкапывании русскими трупов" и "переодевании их в форму ВСУ" .Ведь как говорил д-р Геббельс, "чтобы вашей лжи поверили наверняка - она должна быть чудовищной", - отметил он.
https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024449102.html
https://ria.ru/20250612/ukraina-2022422803.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, владимир мединский, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Мединский, Киев
Россия выполняет соглашение по передаче тел солдат ВСУ, заявил Мединский

Мединский: РФ выполняет договоренности с Украиной по передаче тел солдат ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия выполняет все договоренности с Украиной по передаче тел погибших солдат, сообщил помощник президента России, глава российской делегации в переговорах с Украиной Владимир Мединский.
Ранее он сообщал, что Киев раскручивает историю о том, что среди переданных ему Россией тел военных ВСУ якобы много переодетых в украинскую форму тел российских солдат, что делается украинской стороной с целью "раскачать" общественное мнение и создать искаженное представление о пропорции потерь. Мединский пояснил, что в качестве доказательств Киев предъявил тело российского военнослужащего с военным билетом советского образца, которое возвратили РФ в результате недавних обменов. Помощник российского президента сравнил такие действия украинской пропаганды с манипуляциями гитлеровского министра пропаганды Йозефа Геббельса.
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"Повторим: все договоренности Россия выполняет. Украине переданы 6060 тел солдат ВСУ, нам вернули 78 погибших бойцов ВС РФ. Пропорции комментировать не будем. Каждая смерть - трагедия", - сказал Мединский журналистам.
Он отметил, что тело российского бойца могло быть подобрано на поле боя.
"Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи", - сообщил Мединский.
Он также подчеркнул, что таких "документов", как предъявленный военный билет старого образца, сегодня почти не осталось.
"Ждем обвинений в "выкапывании русскими трупов" и "переодевании их в форму ВСУ" .Ведь как говорил д-р Геббельс, "чтобы вашей лжи поверили наверняка - она должна быть чудовищной", - отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир МединскийКиев
 
 
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