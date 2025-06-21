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Медведев дал совет Киеву из-за возможных провокаций с "грязной бомбой"

Медведев дал совет Киеву из-за возможных провокаций с "грязной бомбой" - РИА Новости, 21.06.2025

Медведев дал совет Киеву из-за возможных провокаций с "грязной бомбой"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев порекомендовал представителям киевского режима посетить Чернобыль, чтобы понять последствия возможного ответа России в... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T10:16:00+03:00

2025-06-21T10:16:00+03:00

2025-06-21T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев порекомендовал представителям киевского режима посетить Чернобыль, чтобы понять последствия возможного ответа России в случае провокации с "грязной бомбой".Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о возможных попытках совершить провокацию с "грязной бомбой" в отношении России, отметив, что Москва будет вынуждена ответить соразмерно."О последствиях для будущей жизни и об экологии умолчу. Но больные перверты в Киеве с ублюдочным воображением должны его хорошо представлять. Пусть прогуляются в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотрят красочный сериал", - заявил Медведев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, украина, чернобыль, в мире