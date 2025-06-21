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ВСУ безрезультатно перебрасывают резервы на сумское направление - РИА Новости, 21.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 21.06.2025 (обновлено: 08:58 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024438964.html
ВСУ безрезультатно перебрасывают резервы на сумское направление
ВСУ безрезультатно перебрасывают резервы на сумское направление - РИА Новости, 21.06.2025
ВСУ безрезультатно перебрасывают резервы на сумское направление
Командование ВСУ ослабляет оборону в ДНР и перебрасывает резервы на сумское направление, но все равно несет большие потери, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:47:00+03:00
2025-06-21T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Командование ВСУ ослабляет оборону в ДНР и перебрасывает резервы на сумское направление, но все равно несет большие потери, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Судя по действиям командования ВСУ, этот участок в Сумской области остается для них ключевым. Противник продолжает перебрасывать новые резервы, ослабляя при этом оборону в ДНР и на других участках фронта", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что обстановка на сумском направлении остается крайне напряженной, украинские силы несут потери. "Все атаки противника заканчиваются безрезультатно и сопровождаются значительными потерями личного состава", — добавил источник.
https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024416729.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
сумская область
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донецкая народная республика, сумская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ безрезультатно перебрасывают резервы на сумское направление

ВСУ перебрасывают резервы на сумское направление, но несут большие потери

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Командование ВСУ ослабляет оборону в ДНР и перебрасывает резервы на сумское направление, но все равно несет большие потери, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Судя по действиям командования ВСУ, этот участок в Сумской области остается для них ключевым. Противник продолжает перебрасывать новые резервы, ослабляя при этом оборону в ДНР и на других участках фронта", — сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что обстановка на сумском направлении остается крайне напряженной, украинские силы несут потери.
"Все атаки противника заканчиваются безрезультатно и сопровождаются значительными потерями личного состава", — добавил источник.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСумская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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