https://ria.ru/20250621/ukraina-2024438964.html

ВСУ безрезультатно перебрасывают резервы на сумское направление

ВСУ безрезультатно перебрасывают резервы на сумское направление - РИА Новости, 21.06.2025

ВСУ безрезультатно перебрасывают резервы на сумское направление

Командование ВСУ ослабляет оборону в ДНР и перебрасывает резервы на сумское направление, но все равно несет большие потери, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T05:47:00+03:00

2025-06-21T05:47:00+03:00

2025-06-21T08:58:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Командование ВСУ ослабляет оборону в ДНР и перебрасывает резервы на сумское направление, но все равно несет большие потери, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Судя по действиям командования ВСУ, этот участок в Сумской области остается для них ключевым. Противник продолжает перебрасывать новые резервы, ослабляя при этом оборону в ДНР и на других участках фронта", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что обстановка на сумском направлении остается крайне напряженной, украинские силы несут потери. "Все атаки противника заканчиваются безрезультатно и сопровождаются значительными потерями личного состава", — добавил источник.

https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024416729.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, сумская область, вооруженные силы украины, в мире