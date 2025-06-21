https://ria.ru/20250621/ukraina-2024438964.html
ВСУ безрезультатно перебрасывают резервы на сумское направление
ВСУ безрезультатно перебрасывают резервы на сумское направление - РИА Новости, 21.06.2025
ВСУ безрезультатно перебрасывают резервы на сумское направление
Командование ВСУ ослабляет оборону в ДНР и перебрасывает резервы на сумское направление, но все равно несет большие потери, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:47:00+03:00
2025-06-21T05:47:00+03:00
2025-06-21T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_197:112:2893:1628_1920x0_80_0_0_4cc6595bc6653b090e0f8c681f77b008.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Командование ВСУ ослабляет оборону в ДНР и перебрасывает резервы на сумское направление, но все равно несет большие потери, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Судя по действиям командования ВСУ, этот участок в Сумской области остается для них ключевым. Противник продолжает перебрасывать новые резервы, ослабляя при этом оборону в ДНР и на других участках фронта", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что обстановка на сумском направлении остается крайне напряженной, украинские силы несут потери. "Все атаки противника заканчиваются безрезультатно и сопровождаются значительными потерями личного состава", — добавил источник.
https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024416729.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_1349f4c658b2ccd3a868abd004d433ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сумская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ безрезультатно перебрасывают резервы на сумское направление
ВСУ перебрасывают резервы на сумское направление, но несут большие потери