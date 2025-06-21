https://ria.ru/20250621/ukraina-2024425955.html
В Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы
В Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.06.2025
В Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Кременчуге Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T00:50:00+03:00
2025-06-21T00:50:00+03:00
2025-06-21T01:53:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кременчуге Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кременчуге Полтавской области были слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в девяти областях Украины, включая Киевскую. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024416729.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кременчуг, полтавская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременчуг, Полтавская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы
В Кременчуге Полтавской области после воздушной тревоги прогремели взрывы