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"Умолял": в США рассказали о сокрушительном ударе по Зеленскому - РИА Новости, 21.06.2025
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00:47 21.06.2025 (обновлено: 08:50 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024425662.html
"Умолял": в США рассказали о сокрушительном ударе по Зеленскому
"Умолял": в США рассказали о сокрушительном ударе по Зеленскому - РИА Новости, 21.06.2025
"Умолял": в США рассказали о сокрушительном ударе по Зеленскому
Украина точно не получит никакого вооружения от США из-за необходимости оказывать военную помощь Израилю — такое мнение высказал подполковник армии США Дэниел... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T00:47:00+03:00
2025-06-21T08:50:00+03:00
в мире
сша
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израиль
владимир зеленский
дэниел дэвис
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украина точно не получит никакого вооружения от США из-за необходимости оказывать военную помощь Израилю — такое мнение высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."У Израиля уже заканчиваются ракеты для ПВО. Как вы думаете, куда пойдет следующая поставка ракет для ПВО из Вашингтона? Точно не в Киев. Зеленский буквально умолял отправить им эти ракеты, &lt;…&gt; но теперь он ничего не получит", — сказал он.Администрация президента США видит, что украинский конфликт им более невыгоден, а поставки Израилю станут хорошим предлогом окончательно перекрыть поставки Украине, объяснил подполковник.На прошлой неделе Владимир Зеленский в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся для ВСУ.Кроме того, как сообщала газета The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО американским военным, находящимся на Ближнем Востоке. При этом изначально их должны были передать Украине. Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что министр обороны назвал это неотложной задачей, указывалось в статье.
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024422349.html
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в мире, сша, украина, израиль, владимир зеленский, дэниел дэвис, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Израиль, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"Умолял": в США рассказали о сокрушительном ударе по Зеленскому

Подполковник Дэвис: Украина точно останется без помощи от США из-за Израиля

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украина точно не получит никакого вооружения от США из-за необходимости оказывать военную помощь Израилю — такое мнение высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"У Израиля уже заканчиваются ракеты для ПВО. Как вы думаете, куда пойдет следующая поставка ракет для ПВО из Вашингтона? Точно не в Киев. Зеленский буквально умолял отправить им эти ракеты, <…> но теперь он ничего не получит", — сказал он.
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Администрация президента США видит, что украинский конфликт им более невыгоден, а поставки Израилю станут хорошим предлогом окончательно перекрыть поставки Украине, объяснил подполковник.
На прошлой неделе Владимир Зеленский в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся для ВСУ.
Кроме того, как сообщала газета The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО американским военным, находящимся на Ближнем Востоке. При этом изначально их должны были передать Украине. Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что министр обороны назвал это неотложной задачей, указывалось в статье.
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В миреСШАУкраинаИзраильВладимир ЗеленскийДэниел ДэвисДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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