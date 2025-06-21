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ВС России нанесли удар по складу снарядов ВСУ Харьковской области
ВС России нанесли удар по складу снарядов ВСУ Харьковской области - РИА Новости, 21.06.2025
ВС России нанесли удар по складу снарядов ВСУ Харьковской области
Удар нанесен в селе Ивашки Харьковской области по зданию, где находились украинские войска, и постройкам, где они обслуживали технику и хранили снаряды, сообщил РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:14:00+03:00
2025-06-21T14:14:00+03:00
2025-06-21T14:14:00+03:00
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Удар нанесен в селе Ивашки Харьковской области по зданию, где находились украинские войска, и постройкам, где они обслуживали технику и хранили снаряды, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Богодуховский район (Ивашки) - повреждено строение с засевшими в нем без разрешения владельцев ВСУ, гараж и хозпостройки, где ВСУ обустроили мини-станцию техобслуживания и склад снарядов", - заявил собеседник агентства. Он также сообщил, что при ударе в селе Николаевка Изюмского района Харьковской области были поражены две артиллерийские установки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России нанесли удар по складу снарядов ВСУ Харьковской области
ВС России нанесли удар по СТО и складу снарядов ВСУ Харьковской области