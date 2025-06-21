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ВС России нанесли удар по складу снарядов ВСУ Харьковской области

ВС России нанесли удар по складу снарядов ВСУ Харьковской области - РИА Новости, 21.06.2025

ВС России нанесли удар по складу снарядов ВСУ Харьковской области

Удар нанесен в селе Ивашки Харьковской области по зданию, где находились украинские войска, и постройкам, где они обслуживали технику и хранили снаряды, сообщил РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:14:00+03:00

2025-06-21T14:14:00+03:00

2025-06-21T14:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Удар нанесен в селе Ивашки Харьковской области по зданию, где находились украинские войска, и постройкам, где они обслуживали технику и хранили снаряды, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Богодуховский район (Ивашки) - повреждено строение с засевшими в нем без разрешения владельцев ВСУ, гараж и хозпостройки, где ВСУ обустроили мини-станцию техобслуживания и склад снарядов", - заявил собеседник агентства. Он также сообщил, что при ударе в селе Николаевка Изюмского района Харьковской области были поражены две артиллерийские установки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность