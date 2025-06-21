https://ria.ru/20250621/uchebniki-2024546183.html

Мединский назвал сроки появления новых учебников в школах

Мединский назвал сроки появления новых учебников в школах - РИА Новости, 21.06.2025

Мединский назвал сроки появления новых учебников в школах

Новые учебники по истории для 5-9-х классов появятся в образовательных учреждениях России с 1 сентября 2025 года, рассказал один из авторов учебника, помощник... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T22:35:00+03:00

2025-06-21T22:35:00+03:00

2025-06-21T22:35:00+03:00

общество

россия

владимир мединский

создание в россии нового учебника по истории

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Новые учебники по истории для 5-9-х классов появятся в образовательных учреждениях России с 1 сентября 2025 года, рассказал один из авторов учебника, помощник президента РФ Владимир Мединский. "Самое главное — с сентября в школах появится пятый-девятый класс... То есть, у нас будет закончена полная линейка обучения истории", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive. Новый единый учебник по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов используется в школах с 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20250621/medinskij-2024540934.html

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общество, россия, владимир мединский, создание в россии нового учебника по истории