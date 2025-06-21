https://ria.ru/20250621/uchebniki-2024546183.html
Мединский назвал сроки появления новых учебников в школах
Мединский назвал сроки появления новых учебников в школах - РИА Новости, 21.06.2025
Мединский назвал сроки появления новых учебников в школах
Новые учебники по истории для 5-9-х классов появятся в образовательных учреждениях России с 1 сентября 2025 года, рассказал один из авторов учебника, помощник... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T22:35:00+03:00
2025-06-21T22:35:00+03:00
2025-06-21T22:35:00+03:00
общество
россия
владимир мединский
создание в россии нового учебника по истории
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775359633_0:164:3071:1891_1920x0_80_0_0_1a45d25ea93e450f4412f7cf64d587a1.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Новые учебники по истории для 5-9-х классов появятся в образовательных учреждениях России с 1 сентября 2025 года, рассказал один из авторов учебника, помощник президента РФ Владимир Мединский. "Самое главное — с сентября в школах появится пятый-девятый класс... То есть, у нас будет закончена полная линейка обучения истории", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive. Новый единый учебник по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов используется в школах с 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20250621/medinskij-2024540934.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775359633_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d0dafb69a3c21ff1023d31dfd3e3150d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир мединский, создание в россии нового учебника по истории
Общество, Россия, Владимир Мединский, Создание в России нового учебника по истории
Мединский назвал сроки появления новых учебников в школах
Мединский: новые учебники по истории появятся в школах с 1 сентября