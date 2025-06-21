https://ria.ru/20250621/ubiystvo-2024526154.html

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки - РИА Новости, 21.06.2025

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

Житель Тихорецкого района Кубани задержан по подозрению в убийстве своей несовершеннолетней племянницы, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T17:56:00+03:00

2025-06-21T17:56:00+03:00

2025-06-21T17:59:00+03:00

происшествия

тихорецкий район

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Житель Тихорецкого района Кубани задержан по подозрению в убийстве своей несовершеннолетней племянницы, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. По версии следствия, днем 19 июня 2025 года женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 16-летней дочери. В связи с тем, что девушка не намеревалась покидать дом надолго, конфликтов в семье не было и имелись признаки криминального характера ее пропажи, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство") "В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий благодаря грамотной работе следователя и криминалиста СК России по краю во взаимодействии с сотрудниками полиции была установлена причастность 41-летнего дяди пропавшей девушки к ее убийству. В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении. Сообщается, что в ходе допроса фигурант признал вину и сообщил, что вечером 19 июня текущего года он совместно с племянницей направлялся на автомобиле из Тихорецка в гости к его семье в поселок Братский Тихорецкого района. По дороге между ними возникла ссора из-за того, что девушка критиковала материальное положение семьи фигуранта. В ответ на это подозреваемый свернул в лесополосу и, остановив автомобиль, связал руки девушки хомутами и задушил ее, после чего отнес тело в лес и забросал ветками. В дальнейшем, чтобы отвести от себя подозрения, фигурант принимал активное участие в поиске несовершеннолетней. В ближайшее время мужчине будет предъявят обвинение, отмечает СУСК. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.

https://ria.ru/20250522/mat-2018486924.html

https://ria.ru/20250529/ubiystvo-2019718633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тихорецкий район, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)