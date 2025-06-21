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На Кубани задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки - РИА Новости, 21.06.2025
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17:56 21.06.2025 (обновлено: 17:59 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/ubiystvo-2024526154.html
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки - РИА Новости, 21.06.2025
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки
Житель Тихорецкого района Кубани задержан по подозрению в убийстве своей несовершеннолетней племянницы, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T17:56:00+03:00
2025-06-21T17:59:00+03:00
происшествия
тихорецкий район
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Житель Тихорецкого района Кубани задержан по подозрению в убийстве своей несовершеннолетней племянницы, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. По версии следствия, днем 19 июня 2025 года женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 16-летней дочери. В связи с тем, что девушка не намеревалась покидать дом надолго, конфликтов в семье не было и имелись признаки криминального характера ее пропажи, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство") "В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий благодаря грамотной работе следователя и криминалиста СК России по краю во взаимодействии с сотрудниками полиции была установлена причастность 41-летнего дяди пропавшей девушки к ее убийству. В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении. Сообщается, что в ходе допроса фигурант признал вину и сообщил, что вечером 19 июня текущего года он совместно с племянницей направлялся на автомобиле из Тихорецка в гости к его семье в поселок Братский Тихорецкого района. По дороге между ними возникла ссора из-за того, что девушка критиковала материальное положение семьи фигуранта. В ответ на это подозреваемый свернул в лесополосу и, остановив автомобиль, связал руки девушки хомутами и задушил ее, после чего отнес тело в лес и забросал ветками. В дальнейшем, чтобы отвести от себя подозрения, фигурант принимал активное участие в поиске несовершеннолетней. В ближайшее время мужчине будет предъявят обвинение, отмечает СУСК. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.
https://ria.ru/20250522/mat-2018486924.html
https://ria.ru/20250529/ubiystvo-2019718633.html
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происшествия, тихорецкий район, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тихорецкий район, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

Жителя Тихорецкого района Кубани заподозрили в убийстве 16-летней племянницы

© СУ СКР по Краснодарскому краю/TelegramЖитель Кубани задержан по подозрению в убийстве племянницы
Житель Кубани задержан по подозрению в убийстве племянницы - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© СУ СКР по Краснодарскому краю/Telegram
Житель Кубани задержан по подозрению в убийстве племянницы
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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Житель Тихорецкого района Кубани задержан по подозрению в убийстве своей несовершеннолетней племянницы, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
По версии следствия, днем 19 июня 2025 года женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 16-летней дочери. В связи с тем, что девушка не намеревалась покидать дом надолго, конфликтов в семье не было и имелись признаки криминального характера ее пропажи, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство")
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"В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий благодаря грамотной работе следователя и криминалиста СК России по краю во взаимодействии с сотрудниками полиции была установлена причастность 41-летнего дяди пропавшей девушки к ее убийству. В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе допроса фигурант признал вину и сообщил, что вечером 19 июня текущего года он совместно с племянницей направлялся на автомобиле из Тихорецка в гости к его семье в поселок Братский Тихорецкого района. По дороге между ними возникла ссора из-за того, что девушка критиковала материальное положение семьи фигуранта. В ответ на это подозреваемый свернул в лесополосу и, остановив автомобиль, связал руки девушки хомутами и задушил ее, после чего отнес тело в лес и забросал ветками. В дальнейшем, чтобы отвести от себя подозрения, фигурант принимал активное участие в поиске несовершеннолетней.
В ближайшее время мужчине будет предъявят обвинение, отмечает СУСК. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.
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ПроисшествияТихорецкий районРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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