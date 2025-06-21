https://ria.ru/20250621/turkmenija-2024442093.html

В Туркмении рассказали о работе КПП на границе с Ираном

В Туркмении рассказали о работе КПП на границе с Ираном - РИА Новости, 21.06.2025

В Туркмении рассказали о работе КПП на границе с Ираном

Более двух тысяч граждан разных государств пересекли границу между Ираном и Туркменией в связи конфликтом на Ближнем Востоке, сообщил МИД Туркмении. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T06:59:00+03:00

2025-06-21T06:59:00+03:00

2025-06-21T06:59:00+03:00

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АШХАБАД, 21 июн - РИА Новости. Более двух тысяч граждан разных государств пересекли границу между Ираном и Туркменией в связи конфликтом на Ближнем Востоке, сообщил МИД Туркмении. "Контрольно-пропускные пункты Туркменистана уже приняли более 2000 человек из числа граждан стран Центральной Азии, России, Кореи, ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна, Катара, Кувейта, Германии, Швейцарии, Дании, Великобритании и других стран", - говорится в сообщении. По данным МИД, около 50 стран обратились к туркменской стороне с просьбой оказать содействие в обеспечении транзита своих граждан, покидающих территорию Ирана. Ведомство отмечает, что Туркмения принимает все необходимые меры для беспрепятственного прохождения иностранных граждан и их возвращения на родину. Для этих целей используются наземные транспортные коридоры страны, а также международный аэропорт Ашхабада. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250616/turkmeniya-2023026230.html

https://ria.ru/20250616/iran-2023106177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, туркмения, казем джалали