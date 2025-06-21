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В Туркмении рассказали о работе КПП на границе с Ираном - РИА Новости, 21.06.2025
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06:59 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/turkmenija-2024442093.html
В Туркмении рассказали о работе КПП на границе с Ираном
В Туркмении рассказали о работе КПП на границе с Ираном - РИА Новости, 21.06.2025
В Туркмении рассказали о работе КПП на границе с Ираном
Более двух тысяч граждан разных государств пересекли границу между Ираном и Туркменией в связи конфликтом на Ближнем Востоке, сообщил МИД Туркмении. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T06:59:00+03:00
2025-06-21T06:59:00+03:00
в мире
иран
израиль
туркмения
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АШХАБАД, 21 июн - РИА Новости. Более двух тысяч граждан разных государств пересекли границу между Ираном и Туркменией в связи конфликтом на Ближнем Востоке, сообщил МИД Туркмении. "Контрольно-пропускные пункты Туркменистана уже приняли более 2000 человек из числа граждан стран Центральной Азии, России, Кореи, ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна, Катара, Кувейта, Германии, Швейцарии, Дании, Великобритании и других стран", - говорится в сообщении. По данным МИД, около 50 стран обратились к туркменской стороне с просьбой оказать содействие в обеспечении транзита своих граждан, покидающих территорию Ирана. Ведомство отмечает, что Туркмения принимает все необходимые меры для беспрепятственного прохождения иностранных граждан и их возвращения на родину. Для этих целей используются наземные транспортные коридоры страны, а также международный аэропорт Ашхабада. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250616/turkmeniya-2023026230.html
https://ria.ru/20250616/iran-2023106177.html
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в мире, иран, израиль, туркмения, казем джалали
В мире, Иран, Израиль, Туркмения, Казем Джалали
В Туркмении рассказали о работе КПП на границе с Ираном

МИД Туркмении: более 2000 человек пересекли границу между Ираном и Туркменией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТуркменистан
Туркменистан - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Туркменистан. Архивное фото
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АШХАБАД, 21 июн - РИА Новости. Более двух тысяч граждан разных государств пересекли границу между Ираном и Туркменией в связи конфликтом на Ближнем Востоке, сообщил МИД Туркмении.
"Контрольно-пропускные пункты Туркменистана уже приняли более 2000 человек из числа граждан стран Центральной Азии, России, Кореи, ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна, Катара, Кувейта, Германии, Швейцарии, Дании, Великобритании и других стран", - говорится в сообщении.
Флаг Туркменистана - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Границу Ирана и Туркмении на фоне ситуации в регионе пересекли 120 человек
16 июня, 00:33
По данным МИД, около 50 стран обратились к туркменской стороне с просьбой оказать содействие в обеспечении транзита своих граждан, покидающих территорию Ирана.
Ведомство отмечает, что Туркмения принимает все необходимые меры для беспрепятственного прохождения иностранных граждан и их возвращения на родину. Для этих целей используются наземные транспортные коридоры страны, а также международный аэропорт Ашхабада.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Группа из 225 россиян покинула Иран 15 июня, сообщило посольство
16 июня, 13:03
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
 
В миреИранИзраильТуркменияКазем Джалали
 
 
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