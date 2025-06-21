https://ria.ru/20250621/tulskaya-2024523969.html

В Тульской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Тульской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 21.06.2025

В Тульской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T17:30:00+03:00

2025-06-21T17:30:00+03:00

2025-06-21T17:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

происшествия

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ТУЛА, 21 июн - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Ранее в регионе были объявлены угрозы ракетной опасности и атаки БПЛА. Позже ракетную опасность отменили. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - сообщил Миляев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

тульская область, дмитрий миляев, происшествия