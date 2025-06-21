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В Тульской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Тульской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 21.06.2025
В Тульской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T17:30:00+03:00
2025-06-21T17:30:00+03:00
2025-06-21T17:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
происшествия
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ТУЛА, 21 июн - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Ранее в регионе были объявлены угрозы ракетной опасности и атаки БПЛА. Позже ракетную опасность отменили. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - сообщил Миляев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Происшествия
В Тульской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Тульский губернатор Миляев сообщил об отбое опасности атаки БПЛА