https://ria.ru/20250621/tserkov-2024543115.html

Власти Армении атакуют духовные основы нации, заявил эксперт

Власти Армении атакуют духовные основы нации, заявил эксперт - РИА Новости, 21.06.2025

Власти Армении атакуют духовные основы нации, заявил эксперт

Давление на Армянскую апостольскую церковь со стороны официального Еревана представляет собой не только внутренний политический конфликт, но и форму духовного... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T21:42:00+03:00

2025-06-21T21:42:00+03:00

2025-06-21T21:42:00+03:00

религия

ереван

армения

армянская апостольская церковь

русская православная церковь

преследование карапетяна в армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784164192_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_395e060550af521b9c2c0b35463b3c32.jpg

КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. Давление на Армянскую апостольскую церковь со стороны официального Еревана представляет собой не только внутренний политический конфликт, но и форму духовного насилия, сравнимую с самыми жёсткими страницами антирелигиозной политики XX века, заявил в комментарии РИА Новости молдавский политолог, член Ассоциации православных экспертов Молдавии и руководитель экспертного клуба "Молдавский вектор" Владимир Букарский. "Мы становимся свидетелями того, как в Армении осуществляется атака не на отдельных представителей духовенства, а на саму суть армянской идентичности. Армянская апостольская церковь — это не просто религиозная организация. Это историческое ядро, культурный и духовный каркас армянской нации, её душа. То, что сегодня предпринимается — агрессия, которую не позволяли себе даже большевики", - заявил Букарский. Эксперт подчеркнул, что даже в годы наиболее интенсивных гонений советская власть относилась к армянской церкви с определённой осторожностью, признавая её особое значение для армянского народа. "Русская православная церковь в XX веке пережила разрушительные удары. Но даже в те времена у советской власти было больше уважения к Армянской апостольской церкви как национальной святыне. Сегодня мы видим полное отрицание этого значения. Это не просто недальновидно — это предательство армянского христианства и культурной традиции страны", - сказал Букарский. Он также заявил, что актуальная повестка, строящаяся вокруг отдельных бизнес-скандалов, — лишь дымовая завеса. "Разговоры о конкретных фигурах — это ширма. Цель — уничтожение духовной оппозиции, единственного института, способного консолидировать общество на ценностной основе. Армянская церковь мешает полной идеологической трансформации общества под западные лекала, и именно поэтому она стала мишенью", - считает Букарский. Эксперт отметил, что обеспокоенность происходящим не ограничивается только религиозной сферой: речь идёт о сохранении национальной целостности и культурной самобытности.

https://ria.ru/20250618/rpts-2023511041.html

https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024403977.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ереван, армения, армянская апостольская церковь, русская православная церковь, преследование карапетяна в армении