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В Казани объявили режим беспилотной опасности
В Казани объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 21.06.2025
В Казани объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана, сообщило МЧС РФ в мобильном приложении. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T03:08:00+03:00
2025-06-21T03:08:00+03:00
2025-06-21T03:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана, сообщило МЧС РФ в мобильном приложении. Ранее об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сообщила Росавиация. "Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность" и угроза атаки беспилотных воздушных средств для аэропорта Казани введен режим "Ковер", - говорится в публикации МЧС РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Казани объявили режим беспилотной опасности
На территории Республики Татарстан объявили режим беспилотной опасности