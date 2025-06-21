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В Казани объявили режим беспилотной опасности

В Казани объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 21.06.2025

В Казани объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана, сообщило МЧС РФ в мобильном приложении. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T03:08:00+03:00

2025-06-21T03:08:00+03:00

2025-06-21T03:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана, сообщило МЧС РФ в мобильном приложении. Ранее об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сообщила Росавиация. "Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность" и угроза атаки беспилотных воздушных средств для аэропорта Казани введен режим "Ковер", - говорится в публикации МЧС РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казань, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)