Рейтинг@Mail.ru
На Западе выдвинули требование Трампу из-за Украины - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 21.06.2025 (обновлено: 23:33 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/tramp-2024537304.html
На Западе выдвинули требование Трампу из-за Украины
На Западе выдвинули требование Трампу из-за Украины - РИА Новости, 21.06.2025
На Западе выдвинули требование Трампу из-за Украины
В преддверии саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп и его администрация должны представить европейским правительствам четкий план по достижению мира... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T20:15:00+03:00
2025-06-21T23:33:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
нато
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023654211_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8710db0ac7937f4cb73627c0b42b7f59.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В преддверии саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп и его администрация должны представить европейским правительствам четкий план по достижению мира на Украине, пишет профессор института Куинси Анатоль Ливен в статье для Responsible Statecraft."Трампу и его команде необходимо четко обозначить параметры сделки, которая, по их мнению, принесет прочный мир. Отказ от усилий по преждевременному прекращению войны оставляет Вашингтон в постоянной опасности быть втянутым в новый кризис, пока США продолжают поставлять Украине разведданные", — говорится в статье.Автор статьи представил перечень условий мира, которые по его мнению, должен выдвинуть Трамп. Они включают приостановление санкций против России, возвращение в Конституцию Украины принципа нейтралитета и отказ страны от намерения вступить в НАТО.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания о возможном членстве в альянсе Украины, чтобы не вызвать разногласий среди участников.
https://ria.ru/20250621/nato-2024519554.html
https://ria.ru/20250621/nato-2024433163.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023654211_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_6344fc18003c5d4ca4cf164a9a454964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, нато, сша
В мире, Украина, Дональд Трамп, НАТО, США
На Западе выдвинули требование Трампу из-за Украины

Профессор Ливен: США должны решить вопрос мира на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В преддверии саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп и его администрация должны представить европейским правительствам четкий план по достижению мира на Украине, пишет профессор института Куинси Анатоль Ливен в статье для Responsible Statecraft.
"Трампу и его команде необходимо четко обозначить параметры сделки, которая, по их мнению, принесет прочный мир. Отказ от усилий по преждевременному прекращению войны оставляет Вашингтон в постоянной опасности быть втянутым в новый кризис, пока США продолжают поставлять Украине разведданные", — говорится в статье.
Владимир Зеленский на фоне флагов Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
На Западе сообщили пугающие новости для Зеленского из-за саммита НАТО
Вчера, 16:51
Автор статьи представил перечень условий мира, которые по его мнению, должен выдвинуть Трамп. Они включают приостановление санкций против России, возвращение в Конституцию Украины принципа нейтралитета и отказ страны от намерения вступить в НАТО.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания о возможном членстве в альянсе Украины, чтобы не вызвать разногласий среди участников.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
"Ясно дали понять": в США неожиданно высказались о войне НАТО с Россией
Вчера, 03:26
 
В миреУкраинаДональд ТрампНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала