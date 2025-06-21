https://ria.ru/20250621/tramp-2024537304.html

На Западе выдвинули требование Трампу из-за Украины

На Западе выдвинули требование Трампу из-за Украины - РИА Новости, 21.06.2025

На Западе выдвинули требование Трампу из-за Украины

В преддверии саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп и его администрация должны представить европейским правительствам четкий план по достижению мира... РИА Новости, 21.06.2025

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В преддверии саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп и его администрация должны представить европейским правительствам четкий план по достижению мира на Украине, пишет профессор института Куинси Анатоль Ливен в статье для Responsible Statecraft."Трампу и его команде необходимо четко обозначить параметры сделки, которая, по их мнению, принесет прочный мир. Отказ от усилий по преждевременному прекращению войны оставляет Вашингтон в постоянной опасности быть втянутым в новый кризис, пока США продолжают поставлять Украине разведданные", — говорится в статье.Автор статьи представил перечень условий мира, которые по его мнению, должен выдвинуть Трамп. Они включают приостановление санкций против России, возвращение в Конституцию Украины принципа нейтралитета и отказ страны от намерения вступить в НАТО.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания о возможном членстве в альянсе Украины, чтобы не вызвать разногласий среди участников.

https://ria.ru/20250621/nato-2024519554.html

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в мире, украина, дональд трамп, нато, сша