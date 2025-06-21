https://ria.ru/20250621/tramp-2024438332.html

Трамп проведет встречу с командой по нацбезопасности

Трамп проведет встречу с командой по нацбезопасности - РИА Новости, 21.06.2025

Трамп проведет встречу с командой по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп в субботу вернется в Белый дом и проведет встречу с командой по нацбезопасности, сообщает Белый дом. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T05:34:00+03:00

2025-06-21T05:34:00+03:00

2025-06-21T05:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу вернется в Белый дом и проведет встречу с командой по нацбезопасности, сообщает Белый дом. Трамп в пятницу отправился в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси для ужина со сторонниками. В Вашингтон президент США, как следует из распространенного Белым домом расписания, отправится вечером субботы по местному времени (прибудет после 0.00 мск воскресенья). Встреча с командой нацбезопасности пройдет в 1.00 мск, говорится в расписании. С момента обострения между Израилем и Ираном Трамп проводит такие встречи регулярно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-джерси, вашингтон (штат), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте