https://ria.ru/20250621/tramp-2024438332.html
Трамп проведет встречу с командой по нацбезопасности
Трамп проведет встречу с командой по нацбезопасности - РИА Новости, 21.06.2025
Трамп проведет встречу с командой по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в субботу вернется в Белый дом и проведет встречу с командой по нацбезопасности, сообщает Белый дом. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:34:00+03:00
2025-06-21T05:34:00+03:00
2025-06-21T05:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу вернется в Белый дом и проведет встречу с командой по нацбезопасности, сообщает Белый дом. Трамп в пятницу отправился в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси для ужина со сторонниками. В Вашингтон президент США, как следует из распространенного Белым домом расписания, отправится вечером субботы по местному времени (прибудет после 0.00 мск воскресенья). Встреча с командой нацбезопасности пройдет в 1.00 мск, говорится в расписании. С момента обострения между Израилем и Ираном Трамп проводит такие встречи регулярно.
https://ria.ru/20250620/tramp-2024422127.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-джерси, вашингтон (штат), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Нью-Джерси, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп проведет встречу с командой по нацбезопасности
Президент США Трамп в субботу проведет встречу с командой по нацбезопасности