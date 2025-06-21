https://ria.ru/20250621/tramp-2024428426.html

Пакистан выдвинул Трампа на соискание Нобелевской премии мира

Пакистан выдвинул Трампа на соискание Нобелевской премии мира - РИА Новости, 21.06.2025

Пакистан выдвинул Трампа на соискание Нобелевской премии мира

Правительство Пакистана на официальной странице в соцсети X порекомендовало кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 РИА Новости, 21.06.2025

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2025-06-21T01:19:00+03:00

2025-06-21T01:36:00+03:00

пакистан

индия

в мире

дональд трамп

сша

исламабад

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство Пакистана на официальной странице в соцсети X порекомендовало кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за посредничество в решении конфликта с Индией​."Правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса", - говорится в публикации правительства Пакистана.Пакистанское правительство добавило, что Трамп "продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость" дипломатически взаимодействуя одновременно и с Исламабадом, и с Нью-Дели, что привело к деэскалации между странами.Власти Пакистана также отметили, что ценят стремление Трампа оказать странам помощь в решении вопроса принадлежности Кашмира.Ранее Трамп заявил, что считает себя достойным награды за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке и в Африке, однако думает, что не получит Нобелевскую премию мира, потому что слишком консервативен.

https://ria.ru/20250603/pomoschnik-2020712328.html

https://ria.ru/20250310/tramp-2004121084.html

пакистан

индия

сша

исламабад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пакистан, индия, в мире, дональд трамп, сша, исламабад