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Пакистан выдвинул Трампа на соискание Нобелевской премии мира - РИА Новости, 21.06.2025
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01:19 21.06.2025 (обновлено: 01:36 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/tramp-2024428426.html
Пакистан выдвинул Трампа на соискание Нобелевской премии мира
Пакистан выдвинул Трампа на соискание Нобелевской премии мира - РИА Новости, 21.06.2025
Пакистан выдвинул Трампа на соискание Нобелевской премии мира
Правительство Пакистана на официальной странице в соцсети X порекомендовало кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 РИА Новости, 21.06.2025
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2025-06-21T01:36:00+03:00
пакистан
индия
в мире
дональд трамп
сша
исламабад
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство Пакистана на официальной странице в соцсети X порекомендовало кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за посредничество в решении конфликта с Индией​."Правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса", - говорится в публикации правительства Пакистана.Пакистанское правительство добавило, что Трамп "продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость" дипломатически взаимодействуя одновременно и с Исламабадом, и с Нью-Дели, что привело к деэскалации между странами.Власти Пакистана также отметили, что ценят стремление Трампа оказать странам помощь в решении вопроса принадлежности Кашмира.Ранее Трамп заявил, что считает себя достойным награды за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке и в Африке, однако думает, что не получит Нобелевскую премию мира, потому что слишком консервативен.
https://ria.ru/20250603/pomoschnik-2020712328.html
https://ria.ru/20250310/tramp-2004121084.html
пакистан
индия
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пакистан, индия, в мире, дональд трамп, сша, исламабад
Пакистан, Индия, В мире, Дональд Трамп, США, Исламабад
Пакистан выдвинул Трампа на соискание Нобелевской премии мира

Правительство Пакистана выдвинуло Трампа на соискание Нобелевской премии мира

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство Пакистана на официальной странице в соцсети X порекомендовало кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за посредничество в решении конфликта с Индией​.
"Правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса", - говорится в публикации правительства Пакистана.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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Пакистанское правительство добавило, что Трамп "продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость" дипломатически взаимодействуя одновременно и с Исламабадом, и с Нью-Дели, что привело к деэскалации между странами.
Власти Пакистана также отметили, что ценят стремление Трампа оказать странам помощь в решении вопроса принадлежности Кашмира.
Ранее Трамп заявил, что считает себя достойным награды за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке и в Африке, однако думает, что не получит Нобелевскую премию мира, потому что слишком консервативен.
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ПакистанИндияВ миреДональд ТрампСШАИсламабад
 
 
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