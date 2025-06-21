Пакистан выдвинул Трампа на соискание Нобелевской премии мира
Правительство Пакистана выдвинуло Трампа на соискание Нобелевской премии мира
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство Пакистана на официальной странице в соцсети X порекомендовало кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за посредничество в решении конфликта с Индией.
"Правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса", - говорится в публикации правительства Пакистана.
Пакистанское правительство добавило, что Трамп "продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость" дипломатически взаимодействуя одновременно и с Исламабадом, и с Нью-Дели, что привело к деэскалации между странами.
Власти Пакистана также отметили, что ценят стремление Трампа оказать странам помощь в решении вопроса принадлежности Кашмира.
Ранее Трамп заявил, что считает себя достойным награды за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке и в Африке, однако думает, что не получит Нобелевскую премию мира, потому что слишком консервативен.
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10 марта, 15:41