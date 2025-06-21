https://ria.ru/20250621/tikhanovskiy-2024539488.html

В Минске объяснили помилование мужа Тихановской

В Минске объяснили помилование мужа Тихановской - РИА Новости, 21.06.2025

В Минске объяснили помилование мужа Тихановской

Решение об освобождении супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергея Тихановского было принято исключительно из гуманных... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T20:45:00+03:00

2025-06-21T20:45:00+03:00

2025-06-21T20:45:00+03:00

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белоруссия

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александр лукашенко

светлана тихановская

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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Решение об освобождении супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергея Тихановского было принято исключительно из гуманных соображений, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе президента США помиловал 14 человек. Среди них несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, Тихановский в том числе. "Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи", - сказала Эйсмонт.

https://ria.ru/20250122/belorussiya-1995050293.html

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в мире, белоруссия, сергей тихановский, александр лукашенко, светлана тихановская